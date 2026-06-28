Quảng Ngãi: Gần 1.800 vận động viên tham gia Giải chạy Lý Sơn Half Marathon

Giải việt dã thu hút gần 1.800 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt đông đủ tại khu vực xuất phát, sẵn sàng chinh phục cung đường chạy mang đậm dấu ấn biển đảo tiền tiêu. Trong tiếng cổ vũ nhiệt tình, từng tốp vận động viên ở các cự ly lần lượt xuất phát, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động trên đảo.

Các vận động viên tham gia giải Việt dã "Theo dấu chân tiền tiêu" – Lý Sơn Half Marathon 2026.

Cung đường chạy năm nay tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt khi các vận động viên sải bước qua những tuyến đường ven biển, cánh đồng tỏi đặc trưng, những triền núi nham thạch và các địa danh nổi tiếng của Lý Sơn. Không chỉ là cuộc thi thể thao, đây còn là hành trình trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất tiền tiêu Tổ quốc.

Cung đường của giải chạy rất đẹp.

Lần đầu tham gia giải tại Lý Sơn, vận động viên Nguyễn Thị Phương Hiền, đến từ tỉnh Gia Lai cho biết: "Tôi cảm nhận về giải chạy thì trên đường chạy, Ban Tổ chức tiếp nước rất chu đáo. Vì trời nóng nên khoảng cách các điểm tiếp nước đủ để vận động viên giảm nhiệt. Đường chạy đẹp, cảnh đẹp, con người thân thiện, đây là một nơi đáng đến".