Hy hữu: Hạt sapoche mắc trong phổi cụ bà U80 suốt 2 tháng

Sau hơn 2 tháng ho kéo dài, thở khò khè, một cụ bà U80 được xác định nguyên nhân do một hạt sapoche mắc trong phế quản.

Cụ bà V.T.H.V (79 tuổi), ở xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang nhập viện tại bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng ho kéo dài, thở khò khè, mệt nhiều.

Hạt sapoche có kích thước khoảng 25 mm nằm tại phế quản trung gian bên phải được các bác sĩ gắp ra

Khai thác bệnh sử, bà V. cho biết từng ăn sapoche và vô tình nuốt phải hạt. Ban đầu bà ho nhiều nhưng khỏi liền sau đó nên nghĩ dị vật đã trôi xuống dạ dày nên không để ý thêm. Kéo dài 2 tháng, cơn ho ngày một nặng, bà đã nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện.

Ngay khi nhập viện, bà V được đưa đi chụp X-quang phổi. Kết quả ghi nhận hình ảnh viêm phổi, không thấy dị vật. Qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy âm thở bất thường, bác sĩ chỉ định chụp CT scan phổi liều thấp để làm rõ nguyên nhân. Kết quả chụp CT scan phát hiện một dị vật kích thước khoảng 25 mm nằm tại phế quản trung gian bên phải, vị trí có thể gây tắc nghẽn và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Ekip bác sĩ tiến hành nội soi phế quản can thiệp. Sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công, xác định là hạt sapoche.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm để kiểm soát nhiễm trùng; đồng thời theo dõi và điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim cục bộ. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định và đã được ra viện.

Theo các bác sĩ, dị vật hữu cơ khi mắc kẹt lâu ngày trong đường thở có thể trở thành ổ viêm, gây viêm phế quản - phổi, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, hoại tử mô phổi hoặc xẹp phổi, suy giảm chức năng hô hấp. Trong một số trường hợp nặng, có thể gây biến chứng nguy hiểm như tràn khí màng phổi, đe dọa tính mạng.

Do đó, khi ăn các loại trái cây có hạt, cần loại bỏ hạt trước khi ăn để tránh nguy cơ hít phải dị vật. Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, thở khò khè, khó thở, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được kiểm tra kịp thời, tránh biến chứng.