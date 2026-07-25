Kết nối thành công thân nhân 1 liệt sĩ sau khi phát hiện 7 phần mộ ở Lai Châu

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Pa Tần tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực sản xuất của bản Pa Tần 1.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự xã khảo sát, phát hiện ụ đất nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 7 ụ đất có đắp đá và bia, nghi là các phần mộ liệt sĩ. Trong số này, có 3 phần mộ còn bia. Đáng chú ý, một phần mộ vô danh trước đây đã được chủ nương cải táng vào tiểu và chôn cất lại, sau khi khu vực này bị sạt lở làm lộ hài cốt.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan quân sự, các phần mộ có thể là của những liệt sĩ thuộc cùng một đại đội, hy sinh khoảng năm 1955, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngay sau khi xác minh thông tin trên tấm bia còn nguyên vẹn, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, đối chiếu và liên hệ được với anh Mai Sỹ Nguyện, trú tại xóm Hải Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, là cháu ruột của liệt sĩ Mai Sỹ Yên.

Tấm bia duy nhất trong số 7 ụ đất nghi là ngôi mộ có ghi thông tin liệt sĩ Mai Sỹ Yên

Việc bước đầu xác định được thân nhân một liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng, mở ra hy vọng làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại, tiến tới đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Đại diện Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân được kêu gọi tích cực cung cấp thông tin về nơi an táng, phần mộ và các tư liệu liên quan đến liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", để ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.