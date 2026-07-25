English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết nối thành công thân nhân 1 liệt sĩ sau khi phát hiện 7 phần mộ ở Lai Châu

Thứ Bảy, 09:46, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu thông tin, đã kết nối thành công với thân nhân của một liệt sĩ, sau khi phát hiện 7 phần mộ nghi là của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Pa Tần tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực sản xuất của bản Pa Tần 1.

ket noi thanh cong than nhan 1 liet si sau khi phat hien 7 phan mo o lai chau hinh anh 1
Đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự xã khảo sát, phát hiện ụ đất nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 7 ụ đất có đắp đá và bia, nghi là các phần mộ liệt sĩ. Trong số này, có 3 phần mộ còn bia. Đáng chú ý, một phần mộ vô danh trước đây đã được chủ nương cải táng vào tiểu và chôn cất lại, sau khi khu vực này bị sạt lở làm lộ hài cốt.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan quân sự, các phần mộ có thể là của những liệt sĩ thuộc cùng một đại đội, hy sinh khoảng năm 1955, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngay sau khi xác minh thông tin trên tấm bia còn nguyên vẹn, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, đối chiếu và liên hệ được với anh Mai Sỹ Nguyện, trú tại xóm Hải Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, là cháu ruột của liệt sĩ Mai Sỹ Yên.

ket noi thanh cong than nhan 1 liet si sau khi phat hien 7 phan mo o lai chau hinh anh 2
Tấm bia duy nhất trong số 7 ụ đất nghi là ngôi mộ có ghi thông tin liệt sĩ Mai Sỹ Yên

Việc bước đầu xác định được thân nhân một liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng, mở ra hy vọng làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại, tiến tới đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Đại diện Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân được kêu gọi tích cực cung cấp thông tin về nơi an táng, phần mộ và các tư liệu liên quan đến liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", để ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ninh quy tập một hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân
Tây Ninh quy tập một hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

VOV.VN - Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành, ngay trong ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.

Tây Ninh quy tập một hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Tây Ninh quy tập một hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

VOV.VN - Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành, ngay trong ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.

Lai Châu quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951
Lai Châu quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951

VOV.VN - Sau hơn 75 năm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951 tại xã Bình Lư, đồng thời thu nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng.

Lai Châu quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951

Lai Châu quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951

VOV.VN - Sau hơn 75 năm, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã quy tập 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1951 tại xã Bình Lư, đồng thời thu nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Nối nhịp đưa các anh trở về
Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Nối nhịp đưa các anh trở về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khát vọng đưa các liệt sĩ chưa rõ danh tính trở về quê hương vẫn cháy bỏng. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN mở ra cơ hội xác định danh tính, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Nối nhịp đưa các anh trở về

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Nối nhịp đưa các anh trở về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khát vọng đưa các liệt sĩ chưa rõ danh tính trở về quê hương vẫn cháy bỏng. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN mở ra cơ hội xác định danh tính, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục