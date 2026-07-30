Kêu gọi cung cấp thông tin về mộ tập thể liệt sĩ ở Gò Cát - Lái Thiêu, TPHCM

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7), đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh những địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn 1971-1972.

Theo các nguồn thông tin bước đầu, trong những năm 1971-1972, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh đến chôn trong nhiều hố tập thể tại khu vực Gò Cát – Lái Thiêu, nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ). Khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu, nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Để có thêm căn cứ phục vụ việc xác minh, tổ chức hội thảo và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị; hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân; cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và Nhân dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu cung cấp những thông tin có liên quan.

Thông tin cần tìm kiếm gồm việc vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh; vị trí chôn cất; nơi đối phương từng thu gom thi thể liệt sĩ; những dấu mốc địa hình cũ hoặc các chi tiết khác có thể hỗ trợ xác định địa điểm. Người dân có thông tin có thể cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhấn mạnh, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và có thể trở thành căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7, số điện thoại: 094 745 9639.