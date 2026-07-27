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Phát hiện chiếc bút khắc chữ "Tiến Quy" ở hầm mộ liệt sĩ đúng ngày 27/7

Thứ Hai, 14:23, 27/07/2026
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VOV.VN - Sáng 27/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai (K72) đã quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ trong một hầm mộ ở khu vực lô cao su 97 thuộc Nông trường Cao su Bình Long, xã Minh Đức (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Đáng chú ý, tại vị trí mộ số 2 trong hầm mộ, bên cạnh các di vật quen thuộc như dép cao su, bình tông đựng nước, thắt lưng... lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc bút bi có khắc dòng chữ “Tiến Quy”, đi kèm chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ và tấm ảnh đôi chim bồ câu. Từ những di vật này, nhận định ban đầu có thể là của đồng chí chỉ huy đơn vị.

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Cây bút có dòng chữ "Tiến Quy" 
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Giấy tờ tìm thấy trong phần mộ bên cạnh cây bút khắc chữ "Tiến Quy"

Tại mộ số 3, ngoài các di vật như bút viết, thắt lưng, dép cao su... còn có một tấm ảnh tập thể đã phai màu. 

Ở hai vị trí còn lại, sự xuất hiện của dầu gió, cao dán... gợi mở nhận định đây có thể là nơi an nghỉ của các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y.

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Tấm ảnh được tìm thấy trong hầm mộ vừa được khai quật tại xã Minh Đức 

Như vậy, tính đến ngày 27/7, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Rất nhiều chiếc ví chứa di ảnh và giấy tờ cá nhân đã được lực lượng chức năng tỉ mỉ thu thập, đưa đi phục dựng các hình ảnh bị mờ.

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Cán bộ, chiến sĩ vui mừng khi tìm thấy các di vật của liệt sĩ 

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, trên địa bàn xã Minh Đức, Đội K72 sẽ tiếp tục mở rộng khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, quyết tâm không để bỏ sót bất kỳ di vật hay hài cốt liệt sĩ nào, sớm đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đây, lực lượng sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm tại các điểm trọng trọng điểm đã có thông tin như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, sân bay Lộc Ninh và một số vị trí khác.

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Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai đang xem lại di vật của liệt sĩ vừa mới được tìm thấy 

Để nhanh chóng xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, Ban Chỉ đạo rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong, ngoài nước. Thông tin về đơn vị chiến đấu, danh tính liệt sĩ liên quan đến ký tự "Tiến Quy", các di ảnh kỷ vật hoặc thông tin về trận đánh tại khu vực nông trường Cao su Bình Long (xã Minh Đức).

Từ đó, nhanh chóng xác minh thông tin, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đất mẹ thiêng liêng.

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Đồng Nai: Tìm thấy cây bút bên phần mộ tập thể có dòng chữ "Tiến Quy"

VOV.VN - Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai và Đội K72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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