Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối

Vinamilk là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam, với doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt khoảng 63.700 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; kim ngạch xuất khẩu lũy kế khoảng 3,7 tỷ USD. Theo đánh giá của tổ chức định giá thương hiệu độc lập Brand Finance, Vinamilk được vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới.

Thủ tướng thăm dự án của Vinamilk tại Campuchia.

Vinamilk đồng thời là một trong những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với các công ty con, liên doanh tại Campuchia, Hoa Kỳ, Lào và Philippines.

Dự án Angkor Milk có tổng vốn đầu tư gần 52 triệu USD, doanh thu năm 2025 đạt 100 triệu USD, thị phần trên 50%; doanh thu lũy kế từ 2014 - 2025 đạt khoảng 570 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 83 triệu USD; đóng góp ngân sách Campuchia lũy kế đến tháng 8 năm 2026 khoảng 101 triệu USD.

Dự án tạo việc làm ổn định cho 662 lao động Campuchia và hình thành hệ sinh thái gần 110 nhà cung cấp nội địa với khoảng 10.000 lao động. Vinamilk đang lập kế hoạch mở rộng nhà máy Angkor Milk để nâng công suất.

Thăm và làm việc với dự án Angkor Milk, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các kết quả nổi bật của dự án; đây là minh chứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm lần này tiếp tục các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, hai bên quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ, trong hội đàm với Thủ tướng Hun Manet, hai bên đã thống nhất các biện pháp đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông, kết nối các bộ, ngành, địa phương, kết nối cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả,

Hai bên cũng thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu 1 lần/năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia; đóng góp thiết thực trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Angkor Milk tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp và định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài, đây là một ưu tiên.

* Thăm và làm việc với dự án Angkor Milk là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Vương Quốc Campuchia. Vào trưa nay, Thủ tướng và đoàn rời Phnom Penh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong hai ngày 9 và 10/

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng nay 10/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội.

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