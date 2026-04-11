Khai mạc LHPT toàn quốc - Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là concert “Thanh âm Kỷ nguyên mới” - chương trình khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, diễn ra tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) với quy mô hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến tổ chức, hậu cần đang được gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình được xây dựng như một concert giao thoa giữa di sản và thời đại, tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống đang hội nhập mạnh mẽ.

Điểm nhấn nghệ thuật được kiến tạo trên trục hình tượng “sóng” và “thanh âm” - những tín hiệu cốt lõi của phát thanh, gắn với nhịp sống vùng mỏ. Từ âm thanh của gió, sóng biển đến nhịp lao động bền bỉ, tất cả hòa quyện trong không gian âm nhạc đa tầng, kết hợp chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận với các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, ánh sáng hiện đại.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; đồng thời truyền trực tuyến trên các nền tảng VOV.VN, VTC News, VOVLive.

“Thanh âm kỷ nguyên mới” là điểm nhấn mở đầu Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, cùng nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo podcast, phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số và các hoạt động bên lề.