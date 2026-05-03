Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

Chủ Nhật, 08:35, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều và tối ngày 2/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân.

Tại xã Yên Sơn, xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh, có nơi xuất hiện lốc xoáy cục bộ kèm theo mưa đá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, một số công trình và tài sản của người dân. Theo thống kê của chính quyền xã, đã có 38 hộ dân bị tốc mái nhà, 180 tấm lợp rơi vỡ. Bên cạnh đó, gần 30ha lúa và gần 13ha ngô bị đổ, gẫy ở các khu Bến Đầm, Gò Đa, Hạ Sơn, Lương Sơn...

mua da to gay hu hong nha dan o phu tho hinh anh 1
Mưa đá ở Yên Sơn có kích thước khá lớn (Ảnh: ND)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Yên Sơn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng triển khai các biện pháp xử lý, dọn dẹp cây cối bị đổ ra đường, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông. Đối với các hộ dân bị tốc mái hư hỏng nhà, xã hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, từng bước sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Ngoài xã Yên Sơn, tại một số phường, xã cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá như: Việt Trì, Sơn Đông, Dân Chủ, Hợp Kim...

mua da to gay hu hong nha dan o phu tho hinh anh 2
Nhiều ngôi nhà ở Yên Sơn bị thủng do mưa đá (Ảnh: BPT)

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (3/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang vẫn còn duy trì tác động, vì thế ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về hiện tượng lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các địa phương cần chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

PV/VOV-Tây Bắc
Hà Nội xuất hiện mưa đá
Tối nay 2/5, mưa đá bất ngờ xuất hiện tại khu vực phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.

Thái Nguyên xuất hiện dông lốc kèm mưa đá
VOV.VN - Chiều tối nay 2/5, tại Thái Nguyên xuất hiện dông kèm mưa đá tại nhiều khu vực.

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai
VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

