Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

Tại xã Yên Sơn, xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh, có nơi xuất hiện lốc xoáy cục bộ kèm theo mưa đá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, một số công trình và tài sản của người dân. Theo thống kê của chính quyền xã, đã có 38 hộ dân bị tốc mái nhà, 180 tấm lợp rơi vỡ. Bên cạnh đó, gần 30ha lúa và gần 13ha ngô bị đổ, gẫy ở các khu Bến Đầm, Gò Đa, Hạ Sơn, Lương Sơn...

Mưa đá ở Yên Sơn có kích thước khá lớn (Ảnh: ND)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Yên Sơn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng triển khai các biện pháp xử lý, dọn dẹp cây cối bị đổ ra đường, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông. Đối với các hộ dân bị tốc mái hư hỏng nhà, xã hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, từng bước sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Ngoài xã Yên Sơn, tại một số phường, xã cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá như: Việt Trì, Sơn Đông, Dân Chủ, Hợp Kim...

Nhiều ngôi nhà ở Yên Sơn bị thủng do mưa đá (Ảnh: BPT)

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (3/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang vẫn còn duy trì tác động, vì thế ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về hiện tượng lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các địa phương cần chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.