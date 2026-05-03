Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên

Chủ Nhật, 08:54, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm qua (2/5), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa kèm dông lốc, cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá khiến 5 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7h ngày 3/5, toàn tỉnh ghi nhận 5 người bị thương, trong đó xã Yên Trạch có 2 người, xã Phú Lạc 3 người.

mua da, dong loc lam 5 nguoi bi thuong va hang tram ngoi nha hu hai o thai nguyen hinh anh 1
Một nhà dân bị tốc mái tại xã Yên Trạch (Ảnh: Trang thông tin xã Yên Trạch)

Mưa dông cũng làm hơn 300 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, tập trung tại các xã như Trung Hội (79 nhà), Yên Trạch (51 nhà), Phú Thịnh (45 nhà), Hợp Thành (41 nhà), Phú Lạc (38 nhà), Phượng Tiến (34 nhà)… Ngoài ra, 11 trường học bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị hư hỏng; nhiều cột điện bị gãy đổ;  nhà văn hóa tại xóm Ba Luồng - Khe Khoang (xã Yên Trạch) bị tốc mái; tường rào trạm y tế xã Yên Trạch bị đổ…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 152ha lúa và hoa màu tại xã Hợp Thành bị thiệt hại.

mua da, dong loc lam 5 nguoi bi thuong va hang tram ngoi nha hu hai o thai nguyen hinh anh 2
Toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 300 nhà bị hư hại, tốc mái (Ảnh: Trang thông tin xã Yên Trạch)
mua da, dong loc lam 5 nguoi bi thuong va hang tram ngoi nha hu hai o thai nguyen hinh anh 3
Chính quyền các địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa dông (Ảnh: Trang thông tin xã Yên Trạch)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Chính quyền cơ sở đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chăm sóc người bị thương, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định đời sống. Các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên
Hà Nội xuất hiện mưa đá
Thái Nguyên xuất hiện dông lốc kèm mưa đá
