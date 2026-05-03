Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

Chủ Nhật, 06:02, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

Video: Mưa đá, dông lốc cuốn bay nhiều nhà xưởng ở Thái Nguyên.

Khoảng 18h đến 19h ngày 2/5, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại Thái Nguyên. Nhiều địa phương như Hợp Thành, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc, Đại Từ…ghi nhận mưa đá rơi khá dày, kích thước phổ biến 1 - 3cm. Thậm chí một số nơi còn xảy ra tình trạng nhà bị tốc mái, hư hại tài sản và cây gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

mua da trang xoa, dong loc xe toac nha xuong o thai nguyen hinh anh 1
Mưa đá trắng sân tại xã Yên Trạch, Thái Nguyên.

Chị Trần Thị Thanh (xã Hợp Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đá rơi trắng xóa sân nhà.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm rầm như ai ném gạch lên mái. Chạy ra xem thì không tin vào mắt mình, mưa đá to kinh khủng, có những viên to hơn cả đá trong tủ lạnh nhà tôi thường dùng. Đá rơi dày đến mức chỉ vài phút sau sân đã trắng xóa. Tiếng đá va vào mái tôn chát chúa, cảm tưởng như mái nhà có thể thủng bất cứ lúc nào", chị Thanh nói.

Theo ghi nhận, trận mưa đá kéo dài khoảng 15-20 phút tại nhiều khu vực, làm hư hỏng diện tích lớn hoa màu, đặc biệt là các đồi chè và vườn cây ăn quả đang trong mùa thu hoạch.

Cùng thời điểm đó, tại xã Đại Từ, dông lốc cường độ mạnh đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng. Nhiều mái tôn nhà xưởng sản xuất của người dân đã bị dông lốc cuốn bay, nhiều tài sản bên trong bị mưa hắt làm hư hỏng.

mua da trang xoa, dong loc xe toac nha xuong o thai nguyen hinh anh 2
Nhiều nhà xưởng bị dông lốc cuốn bay mái nhà.

Đứng thẫn thờ trước phần nhà xưởng chỉ còn lại khung sắt trơ trọi, chị Hà Chinh (một chủ xưởng kinh doanh chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản) xót xa chia sẻ: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ phần mái tôn rộng hàng trăm m² bị gió lốc cuốn phăng, bay xa hàng chục mét rồi mắc kẹt vào đường dây điện. Máy móc bên trong bị nước mưa dội xuống ướt sũng, hư hỏng hết. Cả gia tài dồn vào xưởng, giờ coi như trắng tay".

Theo ghi nhận ban đầu, trận dông lốc và mưa đá đã gây thiệt hại về nhà ở, nhà xưởng, hoa màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát lúc 19h10, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh.

mua da trang xoa, dong loc xe toac nha xuong o thai nguyen hinh anh 3
Nhà xưởng bị sập do dông lốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Dự báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu còn tiếp tục mở rộng và di chuyển, gây mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.

Văn Chương/VTC News
