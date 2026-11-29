Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nền đường sắt Bắc – Nam qua Gia Lai
VOV.VN - Mưa lũ chiều 28/11 cuốn trôi khoảng 10 mét nền đường sắt Bắc – Nam qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực sạt lở, bố trí ô tô chuyển tải hành khách giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa. Tối cùng ngày, lực lượng sửa chữa tiếp tục làm việc tại hiện trường.
Sự cố xảy ra khoảng 15 giờ ngày 28/11, tại cầu Suối Bụt, ở km 1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh. Đây là khu vực giáp ranh hai thôn Tân Vinh và Hiển Đông, xã Canh Vinh.
Nước lũ xói trôi nền đường ở mố cầu phía nam, làm sáu thanh tà vẹt mất nền đỡ.
Sau khi kiểm tra hiện trường, UBND xã Canh Vinh thông báo cho Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, đơn vị quản lý đoạn tuyến. Ngành đường sắt dừng chạy tàu từ hai phía để bảo đảm an toàn.
Phương án chuyển tải được bố trí làm 2 đợt, đợt đầu cho tàu SE8 và SE3, đợt sau cho tàu SE1 và SE6. Hành khách đi từ phía Bắc xuống tàu tại ga Diêu Trì, tỉnh Gia Lai, rồi đi ô tô đến ga Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Khách đi từ phía Nam chuyển tàu theo chiều ngược lại.
Riêng tàu SE3 và SE1 dự kiến có hơn 300 hành khách đến ga này trong tối 28/11. Số ô tô được bố trí theo lượng khách thực tế.
Ngành đường sắt thông báo phương án đi lại qua số điện thoại hành khách đăng ký khi mua vé. Khách không chọn phương án chuyển tải được trả vé không mất phí nếu có vé tàu SE8, SE6 đi qua ga Tuy Hòa hoặc vé tàu SE3, SE1 đi qua ga Diêu Trì.
Tối 28/11, khoảng 70 người đã được huy động cùng thiết bị đến hiện trường để khắc phục sự cố.