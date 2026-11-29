Sự cố xảy ra khoảng 15 giờ ngày 28/11, tại cầu Suối Bụt, ở km 1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh. Đây là khu vực giáp ranh hai thôn Tân Vinh và Hiển Đông, xã Canh Vinh.

Nước lũ xói trôi nền đường ở mố cầu phía nam, làm sáu thanh tà vẹt mất nền đỡ.

Sau khi kiểm tra hiện trường, UBND xã Canh Vinh thông báo cho Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, đơn vị quản lý đoạn tuyến. Ngành đường sắt dừng chạy tàu từ hai phía để bảo đảm an toàn.

Nền của hệ thống đường sắt Bắc- Nam qua xã Canh Vinh đã bị cuốn trôi. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Phương án chuyển tải được bố trí làm 2 đợt, đợt đầu cho tàu SE8 và SE3, đợt sau cho tàu SE1 và SE6. Hành khách đi từ phía Bắc xuống tàu tại ga Diêu Trì, tỉnh Gia Lai, rồi đi ô tô đến ga Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Khách đi từ phía Nam chuyển tàu theo chiều ngược lại.

Riêng tàu SE3 và SE1 dự kiến có hơn 300 hành khách đến ga này trong tối 28/11. Số ô tô được bố trí theo lượng khách thực tế.

Sự cố này khiến ngành đường sắt phải vận chuyển hành khách của 4 chuyển tàu giữa ga Tuy Hoà và Diêu Trì bằng ô tô. (Ảnh: Đường sắt Việt Nam)

Ngành đường sắt thông báo phương án đi lại qua số điện thoại hành khách đăng ký khi mua vé. Khách không chọn phương án chuyển tải được trả vé không mất phí nếu có vé tàu SE8, SE6 đi qua ga Tuy Hòa hoặc vé tàu SE3, SE1 đi qua ga Diêu Trì.

Tối 28/11, khoảng 70 người đã được huy động cùng thiết bị đến hiện trường để khắc phục sự cố.