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Khẩn trương thông báo xả lũ hồ Hòa Bình đến người dân vùng hạ du từ chiều 6/8

Thứ Năm, 14:03, 06/08/2026
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VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo việc mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình từ 16 giờ ngày 6/8 đến người dân, doanh nghiệp vùng hạ du để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn trước diễn biến thủy văn còn phức tạp.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ chiều nay (6/8) nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động điều tiết mực nước hồ chứa trong bối cảnh thời tiết, thủy văn còn diễn biến phức tạp.

khan truong thong bao xa lu ho hoa binh den nguoi dan vung ha du tu chieu 6 8 hinh anh 1
Khẩn trương thông báo xả lũ hồ Hòa Bình đến người dân vùng hạ du từ chiều 6/8.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình khẩn trương thông báo đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông nắm rõ thông tin xả lũ để chủ động phòng tránh, nhất là khu vực nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện vận tải thủy, công trình thi công, khai thác cát sỏi.

Các địa phương cũng được yêu cầu kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh tình huống bất thường trong quá trình xả lũ.

Đình Trung/VOV1
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