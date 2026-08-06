Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ chiều nay (6/8) nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động điều tiết mực nước hồ chứa trong bối cảnh thời tiết, thủy văn còn diễn biến phức tạp.

Khẩn trương thông báo xả lũ hồ Hòa Bình đến người dân vùng hạ du từ chiều 6/8.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình khẩn trương thông báo đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông nắm rõ thông tin xả lũ để chủ động phòng tránh, nhất là khu vực nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện vận tải thủy, công trình thi công, khai thác cát sỏi.

Các địa phương cũng được yêu cầu kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh tình huống bất thường trong quá trình xả lũ.