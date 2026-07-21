Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, sớm khôi phục giao thông ở các tỉnh Tây Bắc

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống hạ tầng giao thông tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm thông xe tại các vị trí bị ách tắc nhằm bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và nhu cầu đi lại của người dân.

Tại Km8+100, đường tỉnh Mù Cang Chải - Mường La (ĐT.175b) đã thông xe sau thời gian tắc đường do sạt lở.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm lưu thông trên các tuyến đường và kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại.

Tuy nhiên, mưa lớn đã gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng đường bộ tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng khôi phục giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

"Các đơn vị cần tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng để sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ," Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Theo chỉ đạo, Khu Quản lý đường bộ I và các Sở Xây dựng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương thuộc phạm vi quản lý; tập trung nguồn lực để sớm thông xe tại các vị trí còn bị ách tắc hoặc chỉ lưu thông một làn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, các công trình bảo đảm an toàn giao thông; khẩn trương sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước bị hư hỏng nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn sau mưa lũ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định để kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với Ban Quản lý dự án 2, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, vật tư và thiết bị để khắc phục các vị trí bị ảnh hưởng trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và các đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án, bảo đảm sớm khôi phục giao thông.

Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ theo phương thức đối tác công tư (PPP) được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng; rà soát các phương án phòng, chống thiên tai và kịp thời báo cáo tình hình để phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.

Trước đó, tại Km8+100 trên tuyến đường tỉnh Mù Cang Chải - Mường La (ĐT.175B), điểm sạt lở gây ách tắc giao thông đã được khắc phục, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại sau thời gian gián đoạn.