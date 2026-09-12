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Khánh Hòa đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trước mùa mưa

Thứ Bảy, 08:32, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 11/9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; sơ kết công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.


Thực hiện chiến dịch, Khánh Hòa đã hoàn thành lấy mẫu đối với 2.124 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Trong số này, 1.240 mẫu đủ điều kiện giám định ADN và đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

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Tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 90% số mẫu theo kế hoạch tại các địa phương. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 59 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 14 liệt sĩ đã xác định đầy đủ thông tin để tổ chức viếng, truy điệu và an táng.

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Tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc 39 hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc 39 hài cốt liệt sĩ. Đây là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của tỉnh, cùng với các khu vực nghi có mộ tập thể như Đèo Rù Rì, Sơn Thủy, Chùa Hoa Quang, căn cứ Hòn Dù, Núi Bầu, Nghĩa trang Long Bình và Ấp Nam. Sau khi hoàn tất các khu vực được xác định, việc tìm kiếm tại Nhà lao Thành Diên Khánh kết thúc vào ngày 6/9.

Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm” tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh vận động cung cấp thông tin; tập trung thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ; đẩy nhanh khảo sát, xác minh và tìm kiếm, quy tập hài cốt tại các địa bàn trọng điểm như Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

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Quang cảnh Hội nghị

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, xác minh thông tin tại các khu vực từng diễn ra chiến sự, địa bàn căn cứ cách mạng, rừng núi và các khu vực nghi có mộ tập thể; đồng thời chuẩn bị tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh trang trọng, chu đáo, đúng quy định.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi đang huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian sớm nhất, tốt nhất. Cố gắng hoàn thành việc lấy sạch các liệt sĩ, đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, cán bộ chiến sĩ phải khắc phục mọi khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy bảo đảm kịp thời làm mát, che nắng, đảm bảo sức khỏe, để bộ đội đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa”.

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Tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu, an táng liệt sĩ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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