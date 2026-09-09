Vĩnh Long tìm kiếm, quy tập 108 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Sáng 9/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Vĩnh Long được giao tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 4.871 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Để thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã kiện toàn lực lượng, thành lập Tổ công tác liên ngành và 4 đội lấy mẫu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 240 lượt cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cũng được đẩy mạnh.

Qua 6 đợt tìm kiếm, với hơn 217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng của tỉnh phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể, trong đó 43 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể đã được an táng theo quy định.

Đáng chú ý, công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN đang được tỉnh tập trung triển khai. Đến ngày 7/9, Vĩnh Long đã lấy được 2.023 mẫu trên tổng số 2.283 phần mộ được triển khai, hoàn thành tại 11 nghĩa trang liệt sĩ. Đến hết tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 1.346 mẫu qua 2 đợt cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để phục vụ giám định ADN.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ, đồng thời làm rõ những khó khăn trong tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu tại các nghĩa trang. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân trong việc xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin.

Ban Chỉ đạo tỉnh cần rà soát toàn bộ kết quả đã thực hiện, xác định chính xác khối lượng công việc còn lại để xây dựng tiến độ, phương án triển khai phù hợp. Đối với việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn và bảo mật thông tin.

Thượng tướng Lê Quang Minh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cơ sở, thường xuyên đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.