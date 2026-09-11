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Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày Trường Sơn

Thứ Sáu, 20:14, 11/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, góp phần lưu giữ các giá trị lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ngày 11/9, tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn, trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp nhận.

khanh hoa ho tro quang tri 30 ty dong nang cap nha trung bay truong son hinh anh 1
Tỉnh Khánh Hòa trao tặng tỉnh Quảng Trị kinh phí nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Phát biểu tại buổi trao kinh phí, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hàng vạn liệt sĩ, trong đó có những người con Khánh Hòa. Đây là công trình tri ân có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng.

Khoản hỗ trợ 30 tỷ đồng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Khánh Hòa đối với các anh hùng liệt sĩ.

Khánh Hòa mong muốn cùng Quảng Trị nâng cấp Nhà trưng bày thành công trình văn hóa - lịch sử khang trang, lưu giữ các hiện vật về đường Trường Sơn và phục vụ giáo dục truyền thống.

Ông Hồ Xuân Trường cũng đề nghị hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và liên kết vùng; phát huy thế mạnh của mỗi địa phương để cùng phát triển.

khanh hoa ho tro quang tri 30 ty dong nang cap nha trung bay truong son hinh anh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Ông Hồ Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ

Cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, 30 tỷ đồng không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Sự hỗ trợ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sẻ chia sâu sắc với tỉnh Quảng Trị, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của một “địa chỉ đỏ”.

Ông Trần Vũ Khiêm cho biết, quan hệ hợp tác Quảng Trị - Khánh Hòa ngày càng gắn bó, đi vào thực chất, với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông. Đặc biệt, đường bay thẳng Cam Ranh - Đồng Hới và Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 đã mở thêm cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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