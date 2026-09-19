Khánh Hòa: Trường lớn tăng ứng dụng công nghệ, giảm họp hành

Sau sắp xếp, Khánh Hòa còn 246 cơ sở giáo dục công lập, giảm 482 đầu mối, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, khiến quy mô lớp, học sinh tại một trường lớn hơn trước. Sau hơn 2 tuần vận hành, việc sắp xếp không làm gián đoạn dạy và học. Học sinh vẫn học ổn định tại các địa điểm hiện có, không phát sinh quá tải, thiếu chỗ học. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường có bếp ăn bán trú, được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 18 trường quy mô trên 100 lớp

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đang có 18 trường quy mô hơn 100 lớp, có những trường có hơn 10 ngàn học sinh, nhiều phân hiệu đang phát sinh những yêu cầu mới trong quản trị. Việc bố trí Tổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Đoàn, tổ phó chuyên môn còn khó khăn; công tác quản lý chuyên môn giữa trường chính và các phân hiệu cũng chưa thật sự thuận lợi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục theo quy mô học sinh hằng năm, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là dạy học 2 buổi/ngày. Đồng thời, sớm hướng dẫn về biên chế, chế độ chính sách đối với các vị trí Tổng phụ trách Đội, tổ phó chuyên môn và các chức danh kiêm nhiệm tại trường có nhiều phân hiệu. Khánh Hòa cũng đề nghị sớm sửa đổi quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với các cơ sở giáo dục, phù hợp với quy mô trường, lớp sau sắp xếp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị UBND tỉnh và ngành giáo dục Khánh Hòa rà soát, cắt giảm các cuộc họp, cuộc thi không cần thiết, để giáo viên tăng thời gian đứng lớp. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý. Đối với các trường có quy mô lớn, cần tăng cường sử dụng dữ liệu, thông tin và công nghệ để hỗ trợ quản trị, giảm áp lực hành chính cho nhà trường.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý các nhà trường bên cạnh nâng cao chất lượng học tập cần tăng cường thể dục thể thao, âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động phù hợp nhu cầu học sinh; đồng thời quan tâm, chỉ đạo tốt hơn việc tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị cắt giảm các cuộc họp, cuộc thi không cần thiết, để giáo viên tăng thời gian đứng lớp.

“Không thể nào bằng tư duy cũ, cách thức quản lý cũ, cách quản lý 1 trường với đa trường, đa cơ sở khác nhau. Một trường có 40-50 giáo viên thì cách quản lý khác rất nhiều so với một cơ sở có gần 500 giáo viên, nhân viên. Quy mô như vậy phải có cách làm khác. Đó là đổi mới tư duy, đổi mới cách thức quản lý. Chỉ như vậy là chưa đủ, mà còn phải có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, của dữ liệu số rất lớn”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.