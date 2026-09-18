Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

Tại Trường Tiểu học Nha Trang, 13 trường được tổ chức thành một trường, gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với hơn 10.500 học sinh. Mạng lưới trải từ các cơ sở trên đất liền đến các điểm trường trên các đảo trong vịnh Nha Trang.

Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô hơn 10.500 học sinh

Với quy mô này, nhà trường đã rà soát đội ngũ trên phạm vi toàn trường, điều chuyển giáo viên từ nơi đủ sang nơi thiếu, nhất là các môn chuyên biệt. Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, cho biết, việc sắp xếp, điều chuyển hợp lý bước đầu góp phần chất lượng dạy và học tại trường.

“Bộ môn Tiếng Anh chẳng hạn, trước đây ở các phân hiệu có những nơi học sinh phải đóng tiền để học. Nhưng sau khi sắp xếp lại, giáo viên thừa ở nơi này sẽ được điều chuyển đến nơi còn thiếu giáo viên, để học sinh được học mà không phải đóng thêm phí. Với môn Tin học cũng vậy. Sau khi sắp xếp lại, giáo viên Tin học được cân đối, điều tiết về các cơ sở", bà Châu Đình Mai Phương nói.

Các trường học đã tổ chức bán trú ổn định

Việc quản lý trường quy mô lớn, với nhiều cơ sở cũng đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Khánh Hoà thay đổi phương thức quản trị. Hiệu trưởng tập trung vào những vấn đề chung về chuyên môn, đội ngũ và chất lượng giáo dục; các công việc thuộc phân hiệu, điểm trường được giao cho người phụ trách xử lý tại chỗ. Nhà trường giảm các cuộc họp trực tiếp không cần thiết, tăng trao đổi trực tuyến và sử dụng dữ liệu dùng chung.

Ở cấp xã, phường, chính quyền phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Các trường học phân cấp, phân quyền, bước đầu hoạt động ổn định

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành tiếp tục rà soát đội ngũ, điều tiết giáo viên ở những nơi thừa, thiếu cục bộ, đồng thời hoàn thiện quy chế phân công, phân cấp.

"Việc quản trị dựa vào công nghệ thông tin, quản trị dựa vào số liệu, quản trị dựa vào quy chế, quy định về phân công, phân cấp. Khi sáp nhập, sự thụ hưởng của các điểm trường, các phân hiệu là như nhau trên cùng một địa bàn xã. Đây là cách làm rất tích cực. Phụ huynh học sinh cũng đồng thuận rất cao. Thay vì trước đây phải lựa chọn trường, lựa chọn những trường tốt, thì bây giờ trên địa bàn xã, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất được bảo đảm đồng đều hơn", ông Vũ Ngọc Đương nói.