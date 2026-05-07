Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

Thứ Năm, 17:49, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 14h30 chiều nay (7/5), mưa lớn kèm giông lốc tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gây thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xuất hiện vào đầu giờ chiều, gây ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc trung tâm phường Điện Biên Phủ. Giông lốc đã làm tốc mái nhiều nhà dân, một số cây xanh bị gãy đổ, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm một số nhà dân bị hư hỏng

Tại  khu vực chợ Mường Thanh - nơi đang diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá nhân dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều gian hàng bị gió lốc cuốn bay toàn bộ phần mái che, khung bạt bị đổ sập, nhiều vật dụng hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông và thống kê thiệt hại ban đầu.

Nhiều gian hàng trưng bày, quảng bá nhân dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bị tốc mái hoàn toàn

Theo cơ quan khí tượng, thời điểm giao mùa hiện nay, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm, kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cây xanh bị gãy đổ, một số tuyến đường cũng bị ngập cục bộ

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, biển quảng cáo; hạn chế di chuyển và không trú dưới cây to khi xảy ra mưa dông; đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Gần 3.000 trụ tiêu gãy đổ sau cơn mưa lớn kéo dài 3 giờ tại Đồng Nai
Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

VOV.VN - Theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4 trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái 12 nhà dân và đổ 5 cây cột điện, 22 ha lúa (tại xã Ngọc Liên)...

Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên những ngày qua đã gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và điểm trường, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

