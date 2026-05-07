Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xuất hiện vào đầu giờ chiều, gây ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc trung tâm phường Điện Biên Phủ. Giông lốc đã làm tốc mái nhiều nhà dân, một số cây xanh bị gãy đổ, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.

Tại khu vực chợ Mường Thanh - nơi đang diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá nhân dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều gian hàng bị gió lốc cuốn bay toàn bộ phần mái che, khung bạt bị đổ sập, nhiều vật dụng hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông và thống kê thiệt hại ban đầu.

Theo cơ quan khí tượng, thời điểm giao mùa hiện nay, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm, kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, biển quảng cáo; hạn chế di chuyển và không trú dưới cây to khi xảy ra mưa dông; đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.