Khí thế 100 ngày thi đua về đích xây dựng trường liên cấp vùng biên giới Sơn La

Trên công trường xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La, không khí lao động rộn ràng từ sáng sớm đến khi chiều muộn. Tiếng máy lu, tiếng búa, tạo nên nhịp làm việc khẩn trương, hối hả. Các hạng mục từ lớp học, khu nội trú đến sân chơi, tất cả đều đang được đẩy nhanh tiến độ về đích đúng thời hạn.

Ông Nguyễn Đức Tùng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV K50, đơn vị thi công công trình cho biết, tại các khối nhà, công nhân đang hoàn thiện phần trát, hoàn thiện phần cửa, đồng thời triển khai hạ tầng xung quanh cho biết: "Như các hạng mục cần phải đổ bê tông, chúng tôi đang cố gắng tăng ca và đổ bê tông vào ban đêm để đảm bảo tiến độ cho sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục thi công các hạng mục liên quan mà không phải chờ đợi. Vào buổi tối trên công trường có mắc đèn cao áp để đảm bảo khả năng thi công và đảm bảo an toàn cho công nhân".

12 khối nhà chính tại Trường liên cấp Lóng Phiêng đã đạt tiến độ thi công 65%.

Chỉ còn 3 tháng về đích, chiến dịch thi đua cao điểm “100 ngày đêm đã được UBND tỉnh Sơn La phát động, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và người dân địa phương. Mỗi người một việc, thi công 3 ca 4 kíp chung một mục tiêu sớm hoàn thành ngôi trường khang trang, an toàn cho học sinh đồng bào nơi biên giới.

"Trong quá trình triển khai xây dựng Trường nội trú, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, với nhà thầu để giải quyết tốt những nhiệm vụ chung, như công tác giải phóng mặt bằng chúng tôi đã bàn giao sớm nhất để đảm bảo tiến độ thi công. Trong quá trình tổ chức triển khai có những khó khăn, vướng mắc gì chúng tôi cũng kịp thời phối hợp với chủ đầu tư, với nhà thầu để giải quyết, ví dụ như về thiếu nước, thiếu nhân lực. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ công trình đã đảm bảo theo tiến độ chung của toàn tỉnh", ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La chia sẻ.

Giữa những ngày nắng gió Lào nóng ran, rát da rát thịt, các tổ đội thi công vẫn miệt mài bám công trường, tranh thủ từng giờ đẩy nhanh tiến độ.

Giữa những ngày nắng gió nóng ran, rát da rát thịt, các tổ đội thi công vẫn miệt mài bám công trường, tranh thủ từng giờ đẩy nhanh tiến độ. Những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng không ai nề hà, công nhân Nguyễn Văn Thúy chia sẻ: "Vì thời gian gấp rút, công trình đẩy nhanh tiến độ để cho kịp trước mùa mưa nên anh em chúng tôi cũng tăng ca, tăng kíp, cố gắng làm việc hết sức để đảm bảo công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ".

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã đạt trên 65% khối lượng. Hiện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La là chủ đầu tư công trình và nhà thầu đang tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc không kể ngày đêm, mục tiêu bàn giao, khánh thành và đưa các công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, sẵn sàng phục vụ khai giảng năm học mới đang dần trở thành hiện thực.

Chủ đầu tư công trình và nhà thầu đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi phấn đấu trước tháng 5 sẽ hoàn thiện toàn bộ kết cấu phần thô và hoàn thiện mặt ngoài để khi vào mùa mưa 2026 sẽ hoàn thiện bên trong của các khối nhà. Hiện nay các đơn vị thi công đã bố trí nhiều tổ, đội thi công 3 ca, 4 kíp làm việc ngày đêm trên công trường để đảm bảo tiến độ đề ra".

100 ngày đêm thi đua không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn là hành trình của sự sẻ chia, của niềm tin và khát vọng. Khi ngôi trường hoàn thành, đó sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết nơi biên cương, nơi mỗi viên gạch đều chứa đựng tình người và thắp tương lai cho trẻ em vùng cao tỉnh Sơn La.

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Sơn La tập trung nguồn lực đầu tư 13 trường tại các xã biên giới. Trong đó, 11 trường xây mới, 2 trường cải tạo, nâng cấp, với tổng số vốn được giao 2.756 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành 100% các hạng mục xây dựng và mua sắm thiết bị trước ngày 30/6 tới; đồng thời đảm bảo các công trình đủ điều kiện bàn giao, khánh thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, kịp khai giảng năm học mới.