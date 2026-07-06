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Khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Thứ Hai, 17:30, 06/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện tại khu vực này còn khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

 

Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Mới đây, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, có cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

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Đoàn công tác khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Theo lịch sử Sư đoàn 308, từ ngày 24/5 đến 25/6/1972 (hơn một tháng), Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308 đã hoạt động tại khu vực Hồ Lầy ở Câu Nhi. Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 tiến hành chiến đấu tại đây và hy sinh. Trong danh sách của liệt sĩ Sư đoàn 308 cung cấp thì có 83 liệt sĩ, hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ.

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Khu vực được xác định là nơi các liệt sĩ Sư đoàn 308 hy sinh

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26/5/1972, khi đang triển khai lực lượng thì một chiến sĩ giẫm phải mìn pháo sáng khiến đội hình bị lộ. Địch dùng hỏa lực từ khu vực này và từ lô cốt phía Bắc cầu bắn sang dữ dội. Lực lượng ta thương vong lớn tại chỗ. Sau đó, Đại đội trưởng đã chỉ huy cho bộ đội rút lui.

Nhiều ngày sau, một người dân ở phía bên kia sông đứng từ trên đường nhìn lại và nghe một người bạn làm lính lái xe ủi kể lại: Sau trận đánh 4– 5 ngày, khi thi thể bắt đầu phân hủy, địch đã dùng xe ủi lấp các liệt sĩ xuống khu vực này. Theo hồ sơ và giải đoán không ảnh năm 1972, lực lượng chức năng cũng xác định được 9 khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Đối chiếu với danh sách 83 liệt sĩ (có tài liệu ghi 93 liệt sĩ), hiện tại khu vực này còn khoảng 50 đến 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

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Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Hiện nay, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang định vị rõ các vị trí (diện tích đã làm, diện tích cần mở rộng) để tham mưu cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thảo và mở rộng diện tích tìm kiếm.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành nghiên cứu địa hình khu vực có thông tin liệt sĩ hy sinh; khoanh vùng các khu vực đã tìm kiếm, chưa tìm kiếm và những vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời khảo sát hiện trạng tài sản, cây trồng, hoa màu của các tổ chức, cá nhân có thể bị ảnh hưởng khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập; làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để thống nhất phương án đền bù tài sản, cây trồng, hoa màu (nếu có).

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Song song với việc khảo sát, các lực lượng cũng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nghi ngờ

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt khảo sát nhằm kiểm chứng, xác minh các nguồn tin do nhân chứng cung cấp, làm cơ sở phục vụ công tác hội thảo, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình.

“Chúng tôi đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai cho các cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị cho hội thảo như: xác định lại vị trí sơ đồ của trận đánh, sơ đồ mộ chí những nơi đã quy tập và những nơi còn lại là những liệt sĩ nằm lại ở trên vùng đất này mà chưa quy tập. Huy động lực lượng, máy móc, phương tiện để tiến hành tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới, vừa tiến hành hội thảo và vừa tiến hành tìm kiếm, quy tập”, Đại tá Trương Như Ý thông tin.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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