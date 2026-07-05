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Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”

Chủ Nhật, 05:54, 05/07/2026
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VOV.VN - Tối (4/7), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 (Festival for Peace 2026) với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”.

Dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại biểu ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với Việt Nam và tỉnh Quảng Trị cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước.

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Toàn cảnh khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự khai mạc lễ hội Vì Hòa bình

Ông Lê Công Bình, cựu thanh niên xung phong ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tâm sự, để ngày hôm nay được tham dự lễ hội Vì Hòa bình tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, biết bao xương máu đã đổ xuống để đổi lấy hòa bình, độc lập.

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Ông Lê Công Bình, cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị tham dự chương trình

“Những ngày hôm nay tôi rất háo hức để được đến dự buổi khai mạc lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Để có được lễ hội như thế này, tôi cảm nhận được thông điệp rõ ràng, những người Việt Nam, dân tộc Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình. Nhân dân Việt Nam đã phải đi hết chặng đường rất dài để có được nền hòa bình độc lập và để có được một buổi lễ như hôm nay”, ông Lê Công Bình xúc động nói.

Chương trình khai mạc gồm hai phần. Phần nghi lễ bao gồm phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; thông điệp hòa bình của Tổng Giám đốc Quỹ Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO); đặc biệt là nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình - điểm nhấn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

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Nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình

Phần nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu với nội dung xuyên suốt chủ đề của lễ hội, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến nhằm tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình và phát triển. Chương trình gồm ba chương: “Dòng chảy ký ức”, “Ánh sáng hòa bình” và “Thế giới hòa ca”.

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Tiết mục mở màn khai mạc lễ hội Vì Hòa bình

Chương trình nghệ thuật đã thắp sáng không gian lịch sử tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc và đa giác quan đến với người xem. Chị Lê Thùy Linh, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cảm nhận, trong buổi lễ này, mọi người cùng tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình của nhân loại. “Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được tham gia lễ hội Vì Hòa bình rất quy mô và hoành tráng. Khi tới đây, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Lễ hội Vì Hòa bình là lễ hội không có điểm kết thúc và tôi mong muốn tất cả chúng ta luôn cố gắng cống hiến, gìn giữ được nền hòa bình, độc lập”.

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Những khán giả nhí hào hứng trong đêm khai mạc lễ hội Vì Hòa bình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ “Quảng Trị vì hòa bình” càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khai mạc

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: “Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai”.

Lễ hội Vì Hòa bình hôm nay, Quảng Trị gửi đi thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh: Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý giá hơn di sản của sự hòa hợp. Và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người.

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Tối nay khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tối nay (4/7), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 (Festival for Peace 2026) với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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