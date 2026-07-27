Khởi công Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 ở Cà Mau

Dự án có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Quy mô xây dựng bao gồm Nhà Bia tưởng niệm rộng 104m², hạng mục san lấp mặt bằng gần 995m², bờ kè dài hơn 62m cùng hệ thống sân đường nội bộ và bồn hoa cây cảnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất Cà Mau - Bạc Liêu là một trong những địa bàn chiến lược trọng yếu và ác liệt tại khu vực Tây Nam Bộ.

Cùng với quân dân địa phương, Trung đoàn 10 đã kiên cường bám trụ, chiến đấu và lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước là nơi yên nghỉ của 578 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị này.

Bà Lê Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Việc đầu tư xây dựng công trình không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và tình đồng đội cao cả, mà còn tạo không gian linh thiêng để thân nhân, Nhân dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm; qua đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ tương lai.