Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại Tượng đài Bác

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nguyện mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thắp hương tại Phòng thờ Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm chăm lo đời sống người có công với cách mạng, các gia đình chính sách; đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương tại phần mộ Liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững và giàu bản sắc.