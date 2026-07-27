Khói lửa bao trùm khu dân cư có nhiều bãi phế liệu ở TP.HCM

Ngày 27/7, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra trên đường Kênh 19-5.

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà trong hẻm đường Kênh 19-5. Khu vực xảy ra cháy có nhiều bãi tập kết ve chai, phế liệu và nhà dân nằm san sát nhau.

Hình ảnh khói lửa bao trùm khu dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, sử dụng nhiều bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Khói đen từ đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực.

Do xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy, nhiều người dân lo ngại ngọn lửa lan sang các bãi ve chai và nhà kế bên nên khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, một phần căn nhà được dựng bằng khung sắt, mái và vách tôn bị cháy hư hỏng. Một số tài sản, đồ dùng sinh hoạt bên trong cũng bị lửa thiêu rụi.

Đến trưa cùng ngày, người trong gia đình tiến hành thu dọn hiện trường, đưa các vật dụng bị cháy hư hỏng ra ngoài và vận chuyển đi xử lý.

Theo chủ nhà, khu vực xảy ra cháy được sử dụng để chứa đồ đạc, vật dụng sinh hoạt của gia đình và làm nơi để xe. Phần phía trước căn nhà được dùng để kinh doanh quán ăn, quán nhậu và không bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.