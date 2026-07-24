English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 12:24, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát tại xưởng sản xuất kính ở phường Quyết Thắng (Thái Nguyên), cột khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Video: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 24/7, tại xưởng sản xuất kính thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tuấn Minh (ở tổ dân phố 9, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên).

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt bao trùm khu vực nhà xưởng khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng.

khoi lua cuon cuon bao trum xuong san xuat kinh o thai nguyen hinh anh 1
Khói lửa bao trùm xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên.

Thời điểm xảy ra cháy, dây chuyền sản xuất của công ty đang tạm ngừng hoạt động nên không có công nhân làm việc bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức khoanh vùng, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường và xử lý tàn lửa để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

khoi lua cuon cuon bao trum xuong san xuat kinh o thai nguyen hinh anh 2
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

chay-tam-trinh-1.jpg

Cháy tại tầng 19 chung cư ở Hà Nội, cư dân hốt hoảng tháo chạy

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 19 chung cư CT2B, khu đô thị Gelexia Riverside (đường Tam Trinh, Hà Nội) vào chiều 22/7 khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng cầu thang bộ. Đám cháy được khống chế sau khoảng một giờ, rất may không có thiệt hại về người.

Văn Chương/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Bình hơi có thật sự khiến cửa bị khóa?
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Bình hơi có thật sự khiến cửa bị khóa?

Sau vụ tai nạn, cháy xe khách khiến 7 người tử vong tại Đồng Nai, lời khai về việc hỏng bình hơi khiến cửa xe không mở được gây nhiều tranh luận. Chuyên gia kỹ thuật cho rằng cửa xe khí nén vẫn có cơ cấu mở khẩn cấp và cần chờ kết luận điều tra để xác định nguyên nhân.

Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Bình hơi có thật sự khiến cửa bị khóa?

Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Bình hơi có thật sự khiến cửa bị khóa?

Sau vụ tai nạn, cháy xe khách khiến 7 người tử vong tại Đồng Nai, lời khai về việc hỏng bình hơi khiến cửa xe không mở được gây nhiều tranh luận. Chuyên gia kỹ thuật cho rằng cửa xe khí nén vẫn có cơ cấu mở khẩn cấp và cần chờ kết luận điều tra để xác định nguyên nhân.

Cháy nhà xưởng tại công ty may ở Đồng Tháp, hơn 200 người phải sơ tán
Cháy nhà xưởng tại công ty may ở Đồng Tháp, hơn 200 người phải sơ tán

VOV.VN - Hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng Công ty May An Long (Đồng Tháp) vào sáng 22/7, nhanh chóng lan sang kho nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000m². Khoảng 240 công nhân đã được sơ tán an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương khống chế đám cháy, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cháy nhà xưởng tại công ty may ở Đồng Tháp, hơn 200 người phải sơ tán

Cháy nhà xưởng tại công ty may ở Đồng Tháp, hơn 200 người phải sơ tán

VOV.VN - Hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng Công ty May An Long (Đồng Tháp) vào sáng 22/7, nhanh chóng lan sang kho nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000m². Khoảng 240 công nhân đã được sơ tán an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương khống chế đám cháy, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cháy nhà ở Quảng Trị, một phụ nữ tử vong
Cháy nhà ở Quảng Trị, một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Một căn nhà ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị cháy, một người phụ nữ tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cháy nhà ở Quảng Trị, một phụ nữ tử vong

Cháy nhà ở Quảng Trị, một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Một căn nhà ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị cháy, một người phụ nữ tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục