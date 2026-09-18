Khống chế đám cháy tại chợ Kim Sơn (Quảng Ninh)

Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng nay (18/9). Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 400m², chủ yếu là các ki-ốt kinh doanh quần áo, giày dép nên ngọn lửa phát triển nhanh, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng 18/9 tại khu vực chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, phường Mạo Khê đã khẩn trương huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Quảng Ninh huy động khoảng 5 xe chữa cháy cùng hơn các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Mạo Khê, lực lượng điện lực tổ chức dập lửa, ngăn cháy lan. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cũng được huy động chi viện. Sau khoảng một giờ đồng hồ triển khai các phương án chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Đám cháy bùng phát tại khu vực bán quần áo, giày dép và nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn thiêu rụi nhiều gian hàng của bà con tiểu thương

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy âm ỉ, không để lửa bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chợ Kim Sơn được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 1,2ha, đưa vào khai trương từ tháng 11/2013.