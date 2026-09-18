Cháy lớn tại chợ Kim Sơn phường Mạo Khê (Quảng Ninh)

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực dãy ki-ốt bán giày dép, quần áo trong chợ, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Do các ki-ốt chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, đám cháy phát triển mạnh, tạo thành cột khói đen đặc, bốc cao lên nền trời. Người dân ở cách hiện trường nhiều km cũng có thể quan sát rõ cột khói.

Hình ảnh cột khói bốc cao tại khu vực chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ chợ cùng người dân và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, vượt khả năng khống chế của các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều trước đây. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung dập lửa, khống chế đám cháy.