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Khống chế hoàn toàn 5 điểm cháy rừng ở khu vực đồi núi hiểm trở tại Huế

Thứ Hai, 18:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa xuyên đêm, đến sáng 20/7, lực lượng chức năng thành phố Huế đã khống chế hoàn toàn 5 điểm cháy rừng xảy ra tại khoảnh 14 và 16, tiểu khu 156, thuộc phường Phú Bài.

Chiều 19/7, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương tiếp nhận tin báo về 5 điểm cháy nằm cách nhau khoảng 1 km. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió lớn và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa nhanh chóng lan sang một phần diện tích rừng trồng sản xuất. Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng nên công tác tiếp cận, chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

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Đến sáng ngày (20/7), toàn bộ 5 điểm cháy rừng ở Huế đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
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Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế các điểm cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dân quân tự vệ cùng lực lượng tại chỗ được huy động triển khai phương châm "4 tại chỗ", khẩn trương khoanh vùng, ngăn lửa lan rộng.

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Lực lượng chức năng khống chế các điểm cháy rừng

Đến tối 19/7, các đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do gió mạnh, một số điểm cháy âm bùng phát trở lại trong đêm. Sáng 20/7, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện xử lý triệt để các điểm cháy còn sót lại. Hiện, toàn bộ 5 điểm cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 

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Ông Hoàng Hải Minh (người chỉ tay), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế chỉ đạo các lực lượng chữa cháy

Các lực lượng vẫn duy trì túc trực tại hiện trường, tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại. Cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng, điều tra nguyên nhân vụ cháy và triển khai các biện pháp khắc phục.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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