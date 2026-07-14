Theo quy định của thành phố Huế, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục của địa phương. Việc tổ chức tang lễ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông; không được lợi dụng việc tang để trục lợi, tổ chức mê tín dị đoan, cờ bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Thành phố Huế vừa ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn

Gia đình có người qua đời phải thực hiện đăng ký khai tử theo quy định, tổ chức lễ tang gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của gia đình và cộng đồng dân cư. Trong quá trình đưa tang không được rải tiền, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ và các vật phẩm khác trên đường; không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng. Thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ

Thành phố Huế cũng khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng nhằm giảm chi phí và hạn chế rác thải; hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình trong lễ tang; khuyến khích hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh, phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, người dân phường An Cựu, thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình với quy định mới. Theo ông, việc giới hạn thời gian tổ chức lễ tang không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị mà còn bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng.

"Theo tôi, quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ là rất hợp lý. Điều này thể hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế những ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Nhiều địa phương đã thực hiện quy định này từ lâu, vì vậy Huế cũng nên áp dụng để từng bước xây dựng nếp sống văn minh", ông Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ.

Việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc

Ủng hộ các quy định này, bà Mai Thị Huyền Trang, người dân phường Vĩ Dạ, thành phố Huế cho rằng nếu được tuyên truyền, giải thích đầy đủ, người dân sẽ đồng thuận thực hiện vì điều quan trọng trong tang lễ là sự thành kính đối với người đã khuất.

“Tôi thấy quy định này rất cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay Huế xây dựng thành phố văn minh, hiện đại thì lễ tang là dịp để gia đình tiễn đưa người thân ra đi một cách trang nghiêm, chứ không cần phải kéo dài hay tổ chức quá rườm rà. Việc không rải vàng mã trên đường cũng góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh thành phố văn minh hơn", bà Mai Thị Huyền Trang chia sẻ.

TS. Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung đánh giá việc thành phố Huế ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang là phù hợp với yêu cầu xây dựng một đô thị di sản văn minh, hiện đại. Theo ông, những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp trong tang lễ cần được tiếp tục gìn giữ, song những tập quán không còn phù hợp như rải vàng mã trên đường đưa tang, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trật tự giao thông cần được thay đổi.

Theo TS. Trần Đình Hằng, để quy định đi vào cuộc sống, ngoài việc ban hành văn bản, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời xây dựng cơ chế thực hiện và giám sát phù hợp. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng với sự đồng thuận của cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng để hình thành nếp sống văn minh trong việc tang.

“Chúng ta phải cộng thêm một hành lang pháp lý về chế tài. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm chế tài này? Một là người dân, phổ biến trong cả thành phố Huế, ràng buộc vào những quy chế của những người cán bộ, nhân viên Nhà nước, những đảng viên và thậm chí kể cả những người chức sắc, tôn giáo, tín ngưỡng. Họ phải làm gương. Có nghĩa là, từ hành lang pháp lý này, chúng ta phải cố gắng cụ thể hóa để cuối cùng nhấn mạnh giá trị, tính thực tiễn và tính khả thi trong xã hội”, TS. Trần Đình Hằng chia sẻ.