English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không để “khoảng trống” trong quản lý trẻ em

Thứ Sáu, 11:11, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe điện đến trường tồn tại từ lâu. Đã đến lúc, các bên liên quan, từ nhà trường và lực lượng chức năng, đặc biệt là các gia đình, cần kết hợp hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này.

khong de khoang trong trong quan ly tre em hinh anh 1
Gia đình là “chốt chặn” đầu tiên, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Tình trạng học sinh chưa đủ 16 tuổi vẫn điều khiển xe máy, xe máy điện đến trường đang rất đáng lo ngại. Phía sau một chiếc xe do trẻ chưa đủ tuổi cầm lái không chỉ là hành vi vi phạm quy định pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích, thậm chí là tính mạng của chính các em và những người xung quanh.

Điều đáng nói, dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các em và người giao xe cho các em, nhà trường cũng xử lý, trừ hạnh kiểm với các trường hợp vi phạm, song vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng này.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ tăng cường kiểm tra, xử phạt trước cổng trường, vấn đề có thể được giải quyết ở thời điểm đó, nhưng rất dễ tái diễn, thậm chi các em gửi xe bên ngoài trường học.

Theo một số ý kiến, để ngăn chặn tình trạng này, cần một cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, trong đó mỗi chủ thể phải nhận rõ phần trách nhiệm của mình.

Trước hết, gia đình phải là “chốt chặn” đầu tiên. Không ít phụ huynh vì thuận tiện, vì bận rộn hoặc nghĩ rằng con đã có thể tự đi học nên giao xe cho con. Đây là một quan niệm cần thay đổi. Không thể vừa yêu cầu trẻ chấp hành pháp luật, vừa trao cho trẻ phương tiện mà pháp luật chưa cho phép điều khiển.

khong de khoang trong trong quan ly tre em hinh anh 2
Nhà trường, gia đình và CSGT cần phối hợp thường xuyên để ngăn ngừa vi phạm (Ảnh minh họa: ChatGPT)

 Cha mẹ cần chủ động quản lý phương tiện, không giao chìa khóa và không để con tự ý sử dụng xe máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi. Nhà trường có thể phối hợp với phụ huynh thông qua các bản cam kết, nhóm liên lạc lớp, họp phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và thông tin kịp thời những trường hợp vi phạm.

Nhà trường cũng cần chuyển từ tuyên truyền sang quản lý chủ động. Giáo dục an toàn giao thông không nên chỉ là những buổi ngoại khóa hay khẩu hiệu treo trước cổng trường. Giáo viên chủ nhiệm cần nắm được học sinh sử dụng phương tiện gì để đến trường, từ đó nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Khi phát hiện học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nhà trường cần phối hợp ngay với gia đình để yêu cầu chấm dứt hành vi, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết. Mục tiêu không phải là “bắt lỗi” học sinh, mà là ngăn vi phạm tái diễn và giúp các em hiểu rằng tuân thủ quy định chính là bảo vệ bản thân.

Với lực lượng chức năng, kiểm tra, xử lý tại khu vực trường học vẫn rất cần thiết, nhưng cần chuyển mạnh sang phương thức phòng ngừa có trọng tâm. Có thể phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương xác định những trường có nhiều học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp, những tuyến đường và khung giờ thường xảy ra vi phạm để tổ chức kiểm tra theo chuyên đề.

khong de khoang trong trong quan ly tre em hinh anh 3
Tăng kết nối xe buýt đến trường, thêm lựa chọn đi lại an toàn cho học sinh (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Bên cạnh tuyên truyền và xử lý, cần quan tâm tạo ra những lựa chọn đi lại thay thế, để các em học sinh có sự lựa chọn, thay vì sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi. Cần nghiên cứu tăng cường xe buýt đến các khu vực trường học, tổ chức tuyến xe theo giờ học, tổ chức điểm đón trả tập trung, khuyến khích mô hình đưa đón học sinh hoặc các giải pháp giao thông học đường phù hợp.

Học sinh lớp 10 với nhiều lịch học, nhiều hoạt động ngoại khóa, học thêm, nếu không có sự lựa chọn phù hợp, các em có thể vẫn phải lựa chọn xe máy điện, dù không mong muốn.

Khi gia đình không giao xe, nhà trường chủ động phát hiện, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và địa phương tạo thêm những phương án đi lại an toàn, ba “mắt xích” ấy sẽ tạo thành một hàng rào đủ chắc để ngăn trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Phòng ngừa từ sớm, từ gia đình, nhà trường và ngay từ việc quản lý chiếc chìa khóa xe - đó mới là giải pháp bền vững để bảo vệ các em trên đường đến trường.

anh-tuyen-truyen-2.jpg

Đắk Lắk tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk phát động tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trường học, từ ngày 3/9 đến 3/10.

Quách Đồng/VOV Giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý 1 học sinh vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi khác về an toàn giao thông ở Lào Cai
Xử lý 1 học sinh vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi khác về an toàn giao thông ở Lào Cai

VOV.VN - Lào Cai xử phạt một học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi giao thông khác với tổng mức phạt 6,25 triệu đồng.

Xử lý 1 học sinh vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi khác về an toàn giao thông ở Lào Cai

Xử lý 1 học sinh vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi khác về an toàn giao thông ở Lào Cai

VOV.VN - Lào Cai xử phạt một học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, vi phạm nồng độ cồn và 6 lỗi giao thông khác với tổng mức phạt 6,25 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ đạo siết chặt an toàn giao thông với xe khách, xe tải lớn
Thủ tướng chỉ đạo siết chặt an toàn giao thông với xe khách, xe tải lớn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thủ tướng chỉ đạo siết chặt an toàn giao thông với xe khách, xe tải lớn

Thủ tướng chỉ đạo siết chặt an toàn giao thông với xe khách, xe tải lớn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và học sinh đến trường
Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và học sinh đến trường

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và học sinh đến trường

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và học sinh đến trường

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục