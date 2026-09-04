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Nhóm thanh niên “thông chốt” giao thông bị phạt 80,5 triệu đồng

Thứ Sáu, 10:45, 04/09/2026
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VOV.VN -  Một nhóm thanh niên ở Lào Cai đã bị xử phạt hơn 80 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông, trong đó có hành vi "thông chốt".

Trưa ngày 29/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km305+300 Quốc lộ 32, thuộc thôn Trung Tâm, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao theo hướng từ xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu về xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Trong đó, có trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

nhom thanh nien thong chot giao thong bi phat 80,5 trieu dong hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên bị xử lý

Đặc biệt, khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhiều trường hợp không chấp hành, tăng ga “thông”chốt kiểm soát. Nhận thấy các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Mù Cang Chải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, chặn bắt và đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã Mù Cang Chải để làm việc. Qua xác minh, 8 trường hợp đều trong độ tuổi từ 14 đến 20, trú tại tỉnh Lai Châu.

 Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập 10 biên bản vi phạm hành chính, xác định các trường hợp trên có nhiều hành vi vi phạm, trong đó đặc biệt là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm...

 Đến ngày 2/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt gồm 8 trường hợp trực tiếp điều khiển phương tiện và 02 biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe, với tổng mức tiền phạt 80,5 triệu đồng; trong đó mức phạt dự kiến đối với 2 chủ phương tiện là 18 triệu đồng. 

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Thanh thiếu niên khi tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và các quy định về trật tự an toàn giao thông; không vì tâm lý hiếu thắng, bốc đồng mà thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

 

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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