Không để tà đạo chia cách lòng dân

Mục đích của đối tượng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để phát triển lực lượng; tuyên truyền các nội dung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, kêu gọi thành lập “Nhà nước riêng”…

Từng là một trong những địa bàn phức tạp về hoạt động của tà đạo “Bà Cô Dợ”, đến nay, tỉnh Sơn La đã xoá bỏ hoàn toàn tổ chức này trên địa bàn; nhiều trường hợp theo “Bà Cô Dợ” đã từ bỏ, trở lại với sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Các cấp, các ngành, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an Sơn La xác định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp công tác gốc rễ trong bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, cũng như trong đấu tranh với tà đạo Bà cô Dợ.

Trung uý Sồng A Vừ, Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết: "Khi tham gia trên mạng xã hội, tham gia các hội nhóm tìm hiểu và học, Bà Cô Dợ và các tín đồ của bà tuyên truyền những cái luận điệu, những điều không có thật. Đó là nếu mà theo Bà Cô Dợ, những người theo sau này sẽ được lên thiên đàng, hoặc nếu mà có khó khăn gì thì bà cũng sẽ giúp đỡ".

Trung uý Sồng A Vừ, Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Trung tá Lừ Văn Sáng, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết: "Chúng tôi nhận định được rằng đây là nằm trong âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi của các thế lực thù địch. Trong đó đặc biệt là họ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Mông".

Ngỡ ngàng, hoang mang, bức xúc... đó là những cảm xúc của người thân, gia đình khi biết chị Mùa Thị S, ở bản Phát Nam, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn (Sơn La) tham gia Tà đạo Bà Cô Dợ.

Những ngày tháng khó khăn trong câu chuyện của gia đình chị Mùa Thị S đang dần qua đi, khi chiếc “mặt nạ” của Tà đạo Bà Cô Dợ dần được bóc gỡ. Đặc biệt là sau một hành trình dài thực hiện phong trào “3 bám, 4 cùng, 5 có” của lực lượng Công an Sơn La.

Con đường đến nhà chị Mùa Thị S dường như đã quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh, huyện đến xã. Trong lao động thường ngày hay khi có việc lớn, nhỏ, gia đình chị S luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cán bộ, chiến sĩ. Có lẽ từ đó mà thêm gần gũi, sẻ chia, thấu hiểu và dần tháo gỡ những “nút thắt” trong lòng...

Trung uý Sồng A Vừ, Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, Sơn La nói: "Thuận lợi là tôi là cũng là người dân tộc Mông, cùng dân tộc với chị Sung thì cũng dễ gần gũi, dễ nói chuyện hơn. Chị S cũng không biết nhiều tiếng phổ thông thì tôi dùng ngôn ngữ dân tộc mình để trao đổi, giải thích cho chị hiểu. Chúng tôi đã tìm hiểu điểm mấu chốt khiến chị S tin và theo Tà Đạo, để tuyên truyền và giải thích".

Các cấp địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tin, không nghe theo tà đạo

Ông Tòng Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn nhận định: "Phải nói là sự vào cuộc của các ban, ngành, đặc biệt là công an các cấp, riêng xã đã giao cho 1 đồng chí công an chính quy của xã cùng với các lực lượng... thường xuyên thăm hỏi, động viên, trao đổi, gần như thăm người thân để vận động từ bỏ".

Hiện, chị Mùa Thị S. đã nhận thức được việc mình tham gia tà đạo Bà Cô Dợ là sai và đã cam kết với cấp uỷ, chính quyền địa phương là từ bỏ. Tuy nhiên, Công an huyện Mai Sơn cho rằng để chị S từ bỏ dứt điểm cũng cần có thời gian, bởi vì tà đạo đã ăn sâu vào tư tưởng của người tham gia.

Trung tá Lừ Văn Sáng, Phó Trưởng Công an huyện Mai Sơn cho biết, Công an huyện nhận định được rằng đây nằm trong âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi của các thế lực thù địch. Trong đó đặc biệt là họ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác vận động quần chúng được Công an huyện ưu tiên hàng đầu.

Trung tá Lừ Văn Sáng, Phó Trưởng Công an huyện Mai Sơn, Sơn La thông tin: 'Chúng tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám, nắm địa bàn, và đồng thời tham mưu với huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo tôn giáo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư nguyện vọng tư tưởng của nhân dân. Từ đó có những biện pháp tác động, phân tích, vạch trần các âm mưu, ý đồ của các thế lực xấu, thông qua việc lợi dụng tà đạo bà cô dợ, để tuyên truyền lôi kéo bà con, tập hợp lực lượng để thành lập nhà nước riêng của người Mông".

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu của lực lượng Công an, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tuyên truyền, vận động, đấu tranh trực diện và tấn công chính trị với các đối tượng tham gia tổ chức “Bà Cô Dợ”. Đến nay đã xoá bỏ hoàn toàn tổ chức này trên địa bàn; 5 hộ, 40 khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kí cam kết không theo tổ chức Bà Cô Dợ.

"Đây là một cuộc đấu trí giữa lực lượng công an với những người theo tà đạo bà cô Dợ. Để có thể thành công, không thể trong ngày một ngày 2; chúng tôi phải tìm hiểu rất nhiều vấn đề, kết tụ lại trong một phong trào rất có ý nghĩa mà chúng tôi triển khai hiệu quả trong nhiều năm nay đó là phong trào thi đua “3 bám, 4 cùng, 5 có”, thấu hiểu nhân dân", Trung tá Trần Tuấn Anh, Phó trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Sơn La cho biết.

Dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân là một trong những bí quyết đấu tranh với tà đạo Bà Cô Dợ, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia của Công an Sơn La. Trong đó nổi bật là phát huy vai trò của những già làng, trưởng bản, người có uy tín ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Họ đã đi trước, làm trước, cùng với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động bà con không tin, không nghe, không theo và tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Ông Tráng A Chơ, người có uy tín bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La cho rằng: "Riêng bản này bà con rất tin tưởng và nghe theo lời của già làng, người có uy tín. Cả 4 dòng họ trong bản này thì không có con cháu nhà ai nghe và tin theo đạo lạ. Bà con thực hiện nếp sống mới, chung tay xây dựng bản làng tươi đẹp đón khách du lịch".

Sức mạnh từ nhân dân đã trở thành nguồn lực lớn để giúp Công an Sơn La gỡ “mặt nạ” của tà đạo Bà Cô Dợ cũng như đấu tranh với những luận điệu sai trái, tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực không quản khó khăn tuyên truyền, vận động, xây dựng “thế trận lòng dân” của các cán bộ, chiến sĩ.

"Công an để dân tin chủ yếu mình phải gần gũi với dân, điều gì dân chưa hiểu mình phải có phương pháp cụ thể, kể cả tư vấn về phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, để đảm bảo cuộc sống cho người dân, để cho dân thực sự gắn bó với lực lượng công an, cảnh giác các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, đặc biệt là ở tuyến biên giới...", Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nói.

Lòng tin yêu của nhân dân là “thắng lợi” đầy tự hào và cũng là điểm tựa đặc biệt để Công an Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.