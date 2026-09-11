Không khí lạnh đầu mùa gây mưa lớn ở nhiều nơi, nhiệt độ miền Bắc giảm còn 21-24 độ C

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 01h sáng phổ biến ở Bắc Bộ từ 21-24 độ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 22-25 độ.

Gió mùa gây mưa lớn ở nhiều khu vực ở miền Bắc.

Diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến Tp. Huế.

- Gió: Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

- Nhiệt độ: khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày 11/9 có mưa vài nơi, đêm không mưa.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Thiên tại đi kèm:

Sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 11/9 mưa giảm dần. Ngày và đêm 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.