Không khí lạnh tăng cường, mưa rét bao trùm miền Bắc ngày đầu tuần

Miền Bắc sắp hứng chịu đợt rét đậm, rét hại, có nơi xuống dưới 0 độ C

VOV.VN - Từ ngày 20-21/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C.