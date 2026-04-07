Không xem xét gia hạn tiến độ Dự án Hoàng Sa – Dốc Sỏi

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông Khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 9,6 km, gồm 4 tuyến. Đến nay, một số đoạn đã được bàn giao mặt bằng, tuy nhiên giá trị khối lượng hoàn thành mới đạt khoảng 3,6% hợp đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, tình trạng tái lấn chiếm hành lang sau giải phóng mặt bằng vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho đơn vị thi công trong việc tổ chức triển khai.

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất.

Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi dài gần 27 km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân. Đến nay, các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường đạt hơn 77% diện tích, bàn giao mặt bằng gần 75%. Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch, nhiều vị trí thiếu đường tiếp cận nên việc thi công gặp trở ngại.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối) kiểm tra thực tế việc thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Các nhà thầu hiện triển khai 15 mũi thi công, giá trị xây lắp đạt khoảng 32,5% hợp đồng. Theo đánh giá, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là công tác xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường, khiến tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm, các khu tái định cư và khu cải táng mồ mả cũng chậm triển khai do thiếu mặt bằng.

Cầu số 02, bắc qua sông Trà Bồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang thi công.

Kiểm tra hiện trường thi công 2 dự án này, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tiến độ thi công dự án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đề nghị các nhà thầu phải tập trung cao độ, tăng cường thiết bị, nhân công, tổ chức thi công quyết liệt hơn.

Cầu số 02, bắc qua sông Trà Bồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi,

“Tôi rất quan tâm về giải phóng mặt bằng, bây giờ phải tập trung và phải đẩy nhanh tiến độ gấp đôi so với trước đây để bù lại hai tháng vừa qua, đặc biệt là liên quan đến bảng giá đất, hệ số. Các cơ quan chức năng làm đồng thời để khi xong là khớp với nhau, là có thể bắt tay vào ngay. Chúng ta phải làm tập trung cao vào tái định cư, bà con phải đến nơi ở mới tốt hơn hoặc tối thiểu bằng chỗ cũ. Tôi kiểm tra chỗ tái định cư thấy chậm lắm, phải làm đồng thời”, ông Giang nói.