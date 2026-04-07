  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

Thứ Ba, 10:55, 07/04/2026
VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Sáng 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận công văn của Viện Pasteur Nha Trang về việc thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phân tích mẫu thực phẩm, bệnh phẩm gây ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 11 mẫu để kiểm nghiệm, gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, 4 mẫu thực phẩm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện kiểm nghiệm, 7 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phân tích.

Các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả cho thấy, có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Cụ thể: 1 mẫu chả lụa dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus; 1 mẫu chà bông dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với bệnh phẩm có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Trên cơ sở kết quả này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các ngày 22 và 23/3, nhiều người dân trên địa bàn xã Tịnh Khê xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn bánh mì và phải nhập viện điều trị. Qua xác minh, các trường hợp này đều liên quan việc sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm bán do bà Trương Thị Khả A làm chủ, tại số 183 đường Văn Tiến Dũng, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê. Thời gian mua và sử dụng bánh mì được xác định từ 7 giờ ngày 21/3 đến 8 giờ ngày 22/3. Khoảng 15 giờ ngày 21/3 ghi nhận trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng, các ca còn lại sau đó cũng lần lượt có biểu hiện tương tự.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND xã Tịnh Khê và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, cơ sở bán bánh mì hoạt động từ 6 giờ đến 9 giờ hằng ngày, với các loại nhân như chả, chà bông, bơ chế biến từ trứng và dầu đậu nành, tương ớt, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Nguyên liệu một phần mua tại địa phương, phần còn lại do cơ sở tự chế biến và bảo quản trong khoảng 2–3 ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh, cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; khu vực chế biến, sơ chế tách biệt với khu vực bếp gia đình và được vận chuyển đến nơi kinh doanh (cách nhà khoảng 80 mét).

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đã tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: ngộ độc thực phẩm Quảng Ngãi vi khuẩn Salmonella Bacillus cereus an toàn thực phẩm bánh mì nhiễm khuẩn tin nóng sức khỏe cộng đồng kiểm tra vệ sinh cảnh báo tiêu dùng
Cảnh báo ngộ độc cá nóc khi liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu
VOV.VN - Liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày tại Cần Thơ, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loài cá này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng.

Kiểm tra điểm bán bánh mì trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, niêm phong thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Nhiều người dân tại tỉnh Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa sau khi ăn bánh mì, nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra, bước đầu ghi nhận 17 trường hợp nghi bị ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

