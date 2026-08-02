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Khu Đông TP.HCM tăng tốc khám sức khoẻ toàn dân

Chủ Nhật, 22:57, 02/08/2026
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VOV.VN - Các địa phương ở khu Đông TP.HCM (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang tăng tốc khám sức khoẻ toàn dân. Phường Phước Thắng với hơn 29.700 lượt người dân đã được khám sức khỏe, đạt gần 56% dân số đang là địa phương dẫn đầu 138 xã, phường của TP.HCM về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân.

Chương trình nhân văn 

Có mặt tại điểm khám sức khỏe cộng đồng ở phường Phước Thắng, em Nguyễn Hồ Diệp Trúc, học sinh Trường THCS Phước Thắng (TP. Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM), mong muốn được khám và phát hiện sớm các bệnh học đường như tật khúc xạ, cong vẹo cột sống và các vấn đề về mắt để có biện pháp điều trị kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển. 

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Việc khám sức khỏe định kỳ giúp học sinh phát hiện sớm các bệnh về mắt

Diệp Trúc cũng mong muốn hoạt động khám sức khỏe rộng rãi này duy trì định kỳ và ai cũng được chăm sóc: "Đối với những người như lao động tự do, người neo đơn, lớn tuổi, gia đình chính sách thì việc khám sức khỏe kịp thời vô cùng ý nghĩa. Do những người này không có thời gian nên việc khám sức khỏe giúp phát hiện được bệnh, điều trị sớm. Vì họ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe sẽ giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống".

Không chỉ học sinh, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, người thuộc diện chính sách, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. 

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Chương trình khám sức khỏe toàn dân kiểm soát bệnh tật từ y tế cơ sở

Ông Nguyễn Lê Nhã, 60 tuổi, Thôn 4, xã Long Sơn cho rằng, đối với những người cao tuổi thì việc được khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, giảm chi phí và thời gian đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Tôi mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện nhiều hơn đối với những chương trình dân sinh như thế này. Bởi qua chương trình người dân được thụ hưởng các quyền lợi, đảm bảo, kiểm soát sức khỏe của mình trong thời quan tới", ông Nhã nói.

Quyết tâm nâng cao sức khỏe toàn dân

Theo UBND phường Phước Thắng, tính đến ngày 31/7 vừa qua, địa phương đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 29.700 lượt người dân ở nhiều nhóm tuổi, đạt gần 56% dân số, đứng đầu trong 138 xã, phường của TP.HCM về tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe.

Lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết, để đạt được kết quả trên, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, người dân tích cực đến các điểm khám theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường gắn trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên với việc tham gia khám sức khỏe định kỳ, đồng thời yêu cầu các đơn vị, chi bộ theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần.

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Các bệnh học đường còn đường phát hiện sớm nếu được thăm khám định kỳ thường xuyên

Địa phương cũng huy động đoàn viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác nhập liệu, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng cho biết, dù đang chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 với nhiều công việc, nhà trường vẫn sẵn sàng bố trí nhân lực, thời gian để phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân.

"Trong thời gian tới, ngay cả khi vào năm học khi mà cần có sự hỗ trợ của nhà trường, chắc chắn rằng trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể hỗ trợ, bố trí thời gian phù hợp để các giáo viên, đoàn viên có thể hỗ trợ được phường rồi chúng ta khám được sức khỏe người dân có trong thời gian sớm nhất", bà Nguyễn Thị Oanh cho biết.

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Rất đông người lớn tuổi ở xã đảo Long Sơn đến điểm khám sức khỏe từ sớm

Không chỉ ở địa bàn trung tâm, chương trình khám sức khỏe toàn dân cũng được triển khai đồng bộ tại các xã vùng xa, xã đảo, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn cho hay, ngay trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Long Sơn đã xác định chăm lo sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên và đưa nội dung này vào Đề án an sinh xã hội. 

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Xã Long Sơn xây dựng Đề án chăm sóc khỏe nhân dân từ năm đầu hình thành chính quyền hai cấp

Theo bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, trong Đề án an sinh xã hội, địa phương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân nhằm nâng cao thể chất, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, trẻ em, người neo đơn và các nhóm yếu thế.

"Vấn đề an sinh cho người dân được đặt lên hàng đầu nên đã xây dựng các đề án, trong đó trong đó có công tác chăm lo sức khỏe. Chúng tôi kiên quyết nâng cao thể lực sức khỏe cho bà con, trong đợt này xã đang tiếp tục tổ chức khám sức khỏe toàn dân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước", bà Hương nói.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị cho người dân mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe điện tử đồng bộ. Khi mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe định kỳ, y tế cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò phòng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới.

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Đắk Lắk bố trí 400 tỷ khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho nhân dân

VOV.VN - Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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