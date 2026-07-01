Huế hướng đến khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Trong lễ phát động cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030, hôm nay (1/7), tại phường Phong Thái đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn.

Khám sức khỏe người dân ở phường Phong Thái, thành phố Huế

Lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm đường huyết và tư vấn sức khỏe cho người dân. Nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền được hướng dẫn theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn chế độ dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh tật. Ông Hồ Bốn ở tổ dân phố Thượng An 1, phường Phong Thái, thành phố Huế phấn khởi nói, việc khám sức khỏe miễn phí giúp người dân có điều kiện kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời. Người dân rất mừng khi được các y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn ngay tại địa phương.

“Chủ trương của Nhà nước là khám tầm soát toàn dân nên rất lớn, nhằm phát hiện sớm các bệnh cơ bản để điều trị kịp thời, giúp người dân sống khỏe hơn. Tôi mong chương trình được triển khai thường xuyên, theo từng khu vực để người dân đều được tiếp cận”, ông Hồ Bốn nói.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân

Theo kế hoạch, trong năm 2026, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNeID để phục vụ theo dõi lâu dài. Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, cho biết ngành y tế đã huy động 26 đơn vị tham gia khám sức khỏe cho người dân, bảo đảm mục tiêu trong năm 2026, toàn bộ người dân đều được khám sức khỏe hoặc sàng lọc ít nhất một lần.

“Chúng tôi triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại tất cả địa phương; lực lượng tham gia đều đủ điều kiện chuyên môn. Đến cuối năm, mục tiêu là tất cả người dân trên địa bàn đều được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần”, ông Trần Kiêm Hảo nói.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (đầu tiên bên trái), Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra khám sức khỏe cho người dân ở phường Phong Thái

Trước mắt, thành phố Huế ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Hiện, thành phố Huế có khoảng 1,27 triệu người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí. Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Triển khai khám sức khỏe cho toàn dân

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, lễ phát động là hoạt động mở đầu đợt cao điểm triển khai chương trình giai đoạn 2026–2030:

“Tại Lễ phát động hôm nay UBND phường Phong Thái đã hợp đồng với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để tổ chức thăm khám cho bà con. Chúng ta có thể thấy các bác sĩ đã tổ chức các phòng khám lâm sàng, Nội, Ngoại… trên cơ sở đó có thể phát hiện những bệnh lý nền bước đầu của người dân”.

Kiểm tra khám sức khỏe cho người dân

Chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Huế được triển khai giai đoạn 2026–2030 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí y tế và hạn chế tình trạng bệnh chuyển nặng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Huế trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.