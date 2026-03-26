Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Riềng cùng UBND hai xã Phú Trung, Phú Riềng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác minh nội dung phản ánh để đưa ra phương án giải quyết.

Đoàn kiểm tra trao đổi với người dân

Đoàn đã ghi nhận thực tế khu vực nhà dân bị ảnh hưởng và diện tích đất rẫy của các hộ dân hai bên đường bị chênh lệch độ cao quá lớn so với mặt đường, gây nguy hiểm và khó khăn cho sản xuất.

Tại buổi làm việc, các hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương cần lắp đặt hàng rào an toàn để phòng tránh tai nạn, đồng thời có phương án hỗ trợ di dời các ngôi nhà nằm sát mép vực hoặc tạo điều kiện cho người dân cải tạo, hạ nền đất tương ứng với mặt đường.

Nhà dân cao hơn mặt đường

Ngoài ra, người dân cũng đề nghị sớm hoàn thiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do diện tích đất đã thay đổi sau khi hiến đất làm đường nhưng thủ tục hành chính vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đại diện đoàn kiểm tra đã tiếp thu ý kiến và yêu cầu Ban Quản lý dự án Phú Riềng nhanh chóng lắp đặt hàng rào tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời xử lý lối đi thuận tiện cho các hộ dân. Đoàn cũng hướng dẫn người dân làm đơn kiến nghị cụ thể để chính quyền tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Người dân làm rào chắn để đảm bảo an toàn

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4km, bề rộng cắt ngang 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3m-12m. Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Đây là dự án theo mô hình "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo kỹ thuật và độ dốc thiết kế, đơn vị thi công buộc phải hạ cốt nền đường xuống sâu, khiến nền nhà của nhiều hộ dân cao hơn mặt đường từ 3m đến 12m.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh phải báo cáo kết quả và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27/3 theo đúng quy định.