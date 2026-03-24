Nhà mặt tiền nằm cạnh "vực" sau khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

Người dân sống trong sợ hãi

Ghi nhận tại hộ ông Nguyễn Trọng Mạnh (xã Phú Trung), căn nhà cấp 4 vốn ở mặt tiền đường hiện tại đã nằm cao hơn mặt đường gần 3m với vách đất thẳng đứng. Ông Mạnh cho biết, trước khi thi công, nền nhà và mặt đường bằng nhau. Năm 2022, gia đình ông đã tự nguyện hiến 10.000m2 đất với mong muốn có con đường khang trang hơn. Thế nhưng, ông không ngờ rằng khi làm đường, gia đình lại phải sống trong cảnh biệt lập và nguy hiểm như hiện tại.

Căn nhà cao hơn mặt đường khiến cho các gia đình lo lắng

Ông Nguyễn Trọng Mạnh chia sẻ, khi Ban Quản lý dự án vận động, gia đình ông đồng thuận hiến đất ngay nhưng họ không nói sẽ hạ cốt nền sâu khiến cho mặt tiền thành vực sâu:

“Từ lúc làm đường đến giờ đi lại khó khăn, phức tạp, đêm đi sợ té xuống đường nên phải làm rào chắn. Để đảm bảo an toàn, đêm tối tôi phải làm rào chắn tạm vì sợ người thân trượt chân. Nhà có 6 nhân khẩu, trong đó có cháu nhỏ mới 7 tuổi, sơ sẩy một chút là tai nạn ngay. Tôi chỉ mong chính quyền tạo điều kiện để gia đình được thuận tiện đi lại, cải tạo đất, hạ độ cao nền nhà hợp pháp sớm ổn định cuộc sống chứ hiện nay việc cải tạo phải xin phép rất phức tạp".

Sợ té ngã nhiều hộ gia đình đã phải làm rào chắn

Cách đó khoảng 2km, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Phú Riềng) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dù đã hiến hơn 4.700m2 đất cho dự án, nhưng giờ đây 7 thành viên trong gia đình bà phải ra vào nhà bằng lối mòn nhỏ xuyên qua rẫy phía sau, dù căn nhà có tới 50m mặt tiền. Lý do là mặt đường phía trước đã bị hạ thấp xuống cả chục mét so với nền cũ.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ, nhà có con nhỏ nên lúc nào cũng sống trong lo lắng: "Bây giờ đường lên như này, chúng tôi phải thay phiên nhau trông trẻ 24/24 giờ. Dịp Tết vừa rồi, cháu cũng suýt trượt chân rơi xuống dưới. Chúng tôi đã kiến nghị lên các kỳ họp cuối năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng".

Vướng mắc về cơ chế cải tạo đất

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, đây là dự án kết nối đường ĐT.759 đi qua hai xã Phú Trung và Phú Riềng với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án khởi công từ quý 4/2022, đến nay đã đạt khoảng 95% khối lượng.

Các hộ dân mong muốn được cải thiện đất, hạ nền đất để sớm ổn định cuộc sống

Giải thích về việc nhà dân bị "treo" trên cao, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án cho biết, đây là dự án thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không bố trí chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và độ dốc dọc, đơn vị thiết kế buộc phải hạ cốt nền, có đoạn cao nhất lên tới 11 - 12m.

Ban đã nhiều lần đề xuất UBND huyện Phú Riềng cũ cho phép người dân cải tạo, hạ cao độ đất nền nhà. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là đất đào phát sinh được xem là khoáng sản, người dân không được tự ý điều chỉnh. Ban đang tiếp tục kiến nghị cấp trên có chủ trương đặc cách để người dân cải tạo đất, đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến.

Dự án đã hoàn thành 95%

Theo tìm hiểu, ở dự án này có khoảng 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc đơn vị thi công hạ cốt nền đường thấp so với nhà dân.

Tình trạng hạ cốt nền gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không phải là hiếm. Trước đó, VOV đã phản ánh, tại dự án nâng cấp đường ĐT.753 (đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai-trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nhiều hộ dân cũng lâm vào cảnh tương tự với vách vực sâu từ 5 - 10m.

Tại dự án đó, chủ đầu tư đã phải tạm dừng thi công, công khai xin lỗi người dân, đồng thời hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm và xử phạt các đơn vị liên quan để tìm phương án khắc phục triệt để.

Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước (cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024. Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng. Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4km, bề rộng cắt ngang 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.