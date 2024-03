Kiên Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

Riêng trường hợp bệnh nhân ở huyện An Biên bị nhiễm HIV đã mắc đậu mùa khỉ trước tết nguyên đán và tử vong vào ngày 5/2/2024 do bệnh HIV chứ không phải do bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ ở Kiên Giang đang có những diễn biến mới.

Theo Bác sĩ Trần Thế Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, 2 trường hợp còn lại được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định.

Trung tâm y tế ở các huyện An Biên, Giồng Riềng và thành phố Phú Quốc phối hợp với trạm y tế các xã liên quan đến nhà của ca bệnh để xác minh và tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nhà ca bệnh và các hộ xung quanh.

"Hiện tại không phát hiện chùm ca lây nhiễm ở cộng đồng và tất cả đã được tham mưu xử lý ở dịch theo đúng quy định. Hiện tại đều báo cáo đầy đủ với uỷ ban và sở", Bác sỹ Vinh cho biết thêm.