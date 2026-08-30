Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển Hòa Hiệp, Đắk Lắk

Khoảng 6 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam nhận tin báo của ông Trần Hữu Lý (sinh năm 1977, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-62047-TS, về việc phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm, cách bờ khoảng 5 hải lý.

Tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm, cách bờ khoảng 5 hải lý ở biển Hòa Hiệp, Đắk Lắk

Tàu cá BĐ-95831-TS dài 18,1m, công suất 740CV, do ông Nguyễn Tổng Trần (sinh năm 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 4 ngư dân.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vận động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực khẩn trương đến hỗ trợ, gồm PY-62047-TS, PY-95627-TS, ĐL-31711-TS và BĐ-99132-TS.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra sức khoẻ cho ngư dân gặp nạn.

Khoảng 6 giờ 10 phút, tàu PY-62047-TS tiếp cận, cứu được cả 4 ngư dân gồm: Nguyễn Tổng Trần, Tôn Văn Thảo (sinh năm 1981), Phạm Ngọc Đông (sinh năm 1988), cùng trú phường Hoài Nhơn Đông và Nguyễn Văn Hành (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Đến 9 giờ, tàu PY-62047-TS đưa ông Tôn Văn Thảo và ông Phạm Ngọc Đông vào bờ an toàn. Hai ngư dân còn lại được tàu PY-95627-TS và BĐ-97869-TS tiếp cận, đưa lên tàu an toàn.

Trao đổi với ngư dân về tình huống tàu cá bị chìm.

Hiện, các tàu cá đang hỗ trợ lai dắt tàu BĐ-95831-TS vào bờ, dự kiến khoảng 16 giờ cùng ngày sẽ cập cảng Vũng Rô.

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan theo dõi, tiếp nhận và chăm sóc các ngư dân khi vào bờ, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.