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Đắk Lắk hỗ trợ đến 200 triệu đồng để giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề

Chủ Nhật, 17:57, 12/07/2026
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VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đến năm 2030”.


Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu cá có hộ khẩu thường trú và đăng ký tàu cá tại tỉnh Đắk Lắk, cùng các thuyền viên và thành viên hộ gia đình có liên quan.   

Chủ tàu thực hiện giải bản sẽ được hỗ trợ một lần bằng 70% giá trị tàu theo Chứng thư thẩm định giá. Mức hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng đối với tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; 100 triệu đồng đối với tàu từ 12m đến dưới 15m; và 200 triệu đồng đối với tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Tàu cá có chiều dài dưới 6m không thuộc diện được hỗ trợ.

Ngoài chính sách giải bản tàu cá, nghị quyết còn hỗ trợ ổn định đời sống cho thân nhân chủ tàu là người không có thu nhập riêng, sống phụ thuộc. Mức hỗ trợ tương đương 30 kg gạo/người/tháng, tính theo giá 15.000 đồng/kg, trong thời gian 12 tháng.

Dak lak ho tro den 200 trieu dong de giai ban tau ca, chuyen doi nghe hinh anh 1
Đắk Lắk hỗ trợ từ 50 triệu đến 200 triệu đồng đối với tàu cá không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản.

Để tạo sinh kế bền vững, chủ tàu và thuyền viên chuyển đổi sang các ngành nghề thân thiện với môi trường hoặc tham gia học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại theo quy định hiện hành. Người được hỗ trợ phải cam kết không tiếp tục tham gia các nghề khai thác thủy sản gây tác động xấu đến hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/7/2026 và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Việc ban hành “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đến năm 2030” được tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ góp phần giảm dần số lượng tàu khai thác không hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống theo hướng phát triển bền vững.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
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