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Vụ tàu câu mực của ngư dân Đà Nẵng mất liên lạc trên biển: Cứu vớt được 32 ngư dân

Thứ Sáu, 20:05, 28/08/2026
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VOV.VN - Về vụ tàu cá QNa-90859-TS cùng 50 ngư dân mất liên lạc, đến chiều nay các lực lượng đã phát hiện và cứu vớt được 32 thuyền viên. 19 thuyền viên còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm.

Chiều 28/8, báo cáo từ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, đến 14h, lực lượng ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS. Trong đó, 30 người được tàu cá BĐ-98960-TS vớt và 2 người được tàu cá BĐ-98848-TS cứu vớt.

Lúc 14h30’ ngày 28/8, tàu kiểm ngư của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên này. Hiện, tàu kiểm ngư đang hành trình về đảo Trường Sa Lớn, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại hiện trường lúc này có 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai là tàu BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS đang tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Ngoài ra, các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát đi hỗ trợ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

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Đưa ngư dân bị nạn lên tàu. (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam)

Như tin đã đưa, tàu cá QNa-90859-TS hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 29/7, trên tàu có 50 người, sau đó mất lạc với gia đình.

Vị trí cập nhật lần cuối qua máy giám sát hành trình lúc 12h54’ ngày 25/8 tại vị trí  cách đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về phía Tây khoảng 35 hải lý.

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Vị trí cứu được 32 thuyền viên tàu QNA 90859 TS (Ảnh: Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực nêu trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thông báo tình hình vụ việc với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh các thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc.

Hiện, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình vụ việc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Đồng thời tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân đi trên tàu cá QNa-90859-TS còn mất tích.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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