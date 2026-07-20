Kịp thời sơ cứu học viên bị ngất sau phần thi lái xe trong hình ở Nghệ An

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, sự việc xảy ra vào sáng 20/7 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, xã Hưng Nguyên. Học viên N.T.M.L. hoàn thành bài thi sát hạch lái xe trong hình với kết quả đạt 90/100 điểm.

Học viên kịp thời được sơ cứu sau khi bị ngất lịm. (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc phần thi, học viên bất ngờ ngất tại sân sát hạch. Phát hiện sự việc, cán bộ làm nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của học viên.

Nhờ được hỗ trợ, xử trí kịp thời, học viên dần tỉnh lại và sức khỏe ổn định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong quá trình tham gia sát hạch, một số học viên có thể gặp áp lực tâm lý, căng thẳng hoặc mệt mỏi, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức kỳ sát hạch nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, lực lượng làm nhiệm vụ luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn, chủ động phương án hỗ trợ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo các học viên trước khi tham gia sát hạch cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống hợp lý, giữ tâm lý bình tĩnh và chủ động thông báo với cán bộ làm nhiệm vụ nếu có biểu hiện sức khỏe bất thường.