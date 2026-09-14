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Kịp thời tìm thấy cháu bé bỏ nhà đi ở Lào Cai

Thứ Hai, 17:16, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau khi nhận được thông tin một cháu bé bỏ nhà đi và có thể đang trên xe khách qua địa bàn, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương rà soát. Chỉ sau vài giờ, cháu bé được tìm thấy an toàn và bàn giao cho gia đình.

Khoảng 8h30 phút ngày 14/9, Công an xã Bảo Hà nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Trịnh Tường về việc cháu L.T.X., sinh năm 2012, trú tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai bỏ nhà đi. Gia đình lo lắng cháu có thể đang di chuyển bằng xe khách qua địa bàn và tiếp tục đi sang tỉnh khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức rà soát tại khu vực nút giao cao tốc IC16, xã Bảo Hà. Qua kiểm tra, rà soát các phương tiện, lực lượng Công an phát hiện cháu X. đang có mặt trên một xe khách. Cháu được đưa về trụ sở Công an xã để kiểm tra, ổn định tinh thần và xác minh thông tin.

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Lực lượng công an đã nhanh chóng tìm thấy cháu bé để đưa về gia đình

Sau khi xác định đúng nhân thân và liên hệ với gia đình, đến 11h30 phút cùng ngày, Công an xã Bảo Hà đã bàn giao cháu cho gia đình và đại diện Trường Tiểu học, THCS bán trú xã Trịnh Tường tiếp nhận, đưa cháu trở về địa phương.

Việc nhanh chóng xác minh, phối hợp tìm kiếm cháu bé ngay khi nhận được thông tin đã giúp gia đình sớm giải tỏa lo lắng, đồng thời bảo đảm an toàn cho cháu X trong quá trình di chuyển.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm lý của trẻ. Khi trẻ bỏ đi hoặc mất liên lạc, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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