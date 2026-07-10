Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích do đuối nước tại xã Phú Đình, Thái Nguyên
VOV.VN - Sau gần 24h khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng H.K., (sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình) bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.
Trước đó, khoảng 14h ngày 9/7, cháu Hoàng H.K. không may bị trượt chân, rơi xuống khu vực ngập nước trên tuyến đường thuộc xóm Đồng Phú, xã Phú Đình và bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Phú Đình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Mặc dù mưa kéo dài, nước chảy xiết và địa hình phức tạp, công tác tìm kiếm vẫn được duy trì liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đồng thời bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia. Đến 13h20 chiều 10/7, thi thể cháu bé được tìm thấy tại khu vực Đập Bản Là, xã Bình Thành, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 2km.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước và tai nạn thương tích, nhất là đối với trẻ em tại khu vực miền núi, nông thôn trong dịp nghỉ hè. Trước diễn biến thời tiết còn nhiều mưa và nguy cơ lũ bất thường, người dân không nên đến gần các khu vực ngập sâu, sông, suối, cầu tràn, cống thoát nước và những nơi có dòng chảy mạnh khi không bảo đảm an toàn. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, không để các em tự ý đến những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.