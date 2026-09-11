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KOL Gia Lai góp phần xây dựng “lá chắn số” bảo vệ cộng đồng

Thứ Sáu, 22:35, 11/09/2026
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VOV.VN - Sau một năm hình thành mạng lưới kết nối, KOL và quản trị viên tại Gia Lai đã góp phần gỡ bỏ 41 thông tin sai sự thật, cung cấp 25 thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa cảnh báo lừa đảo và thông tin tích cực trên không gian mạng.

Chiều 11/9, tại phường Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị KOL Gia Lai, Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm Biển xanh - Lan tỏa Niềm tin số". Sau một năm hình thành mạng lưới kết nối, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Gia Lai đang góp phần cảnh báo lừa đảo, ngăn chặn nội dung xấu độc hiệu quả hơn, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh. 

Từ Hội nghị KOL, Quản trị viên lần thứ nhất vào tháng 9/2025, Công an tỉnh Gia Lai triển khai mô hình "Kiến tạo Không gian số Gia Lai", tạo kênh kết nối giữa lực lượng Công an với KOL, quản trị viên, người làm truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

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Ghi nhận, biểu dương các KOL Gia Lai

Sau một năm, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật.

Các thành viên trong mạng lưới còn tham gia tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; chia sẻ thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội, quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị, anh Phạm Văn Lộc (KOL Lộc FUHO), người sáng tạo nội dung sở hữu nhiều kênh mạng xã hội có đông người theo dõi, cho rằng: "Tất cả lên mạng cũng để kiếm tiền, mình cũng phải chọn lọc những nội dung đăng lên mạng để không ảnh hưởng giới trẻ, những em chưa có suy nghĩ chín chắn như người lớn. Trước khi đăng, mình phải suy nghĩ, chọn lọc những bức ảnh hay video để đăng. Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao".

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Anh Phạm Văn Lộc (tức Lộc FUHO)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, yêu cầu an ninh, an toàn đặt ra không chỉ là xử lý tin giả, thông tin xấu độc, mà cần chủ động bảo vệ người dân ngay từ môi trường số.

Trong đó có quyền riêng tư, tài sản và niềm tin của mỗi người dân. Với các quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao.

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Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Thượng tá Đỗ Kim Minh thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đang thúc đẩy Liên minh Niềm tin số, tạo cơ chế đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng KOL, doanh nghiệp nền tảng số và các tổ chức xã hội. Khi mô hình Câu lạc bộ này hoạt động hiệu quả, sẽ hình thành nên một "lá chắn số" bảo vệ cộng đồng.

"Đó là tinh thần của những người lựa chọn lan tỏa điều tích cực thay vì kích động tiêu cực để thu hút sự chú ý; không đứng ngoài những vấn đề xã hội, sẵn sàng góp tiếng nói, góp ảnh hưởng và góp trách nhiệm để bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng. Và hơn hết, đó là tinh thần của những người tin rằng mỗi nội dung tử tế được lan tỏa hôm nay góp phần kiến tạo và xây dựng niềm tin cho xã hội ngày mai", Thượng tá Đỗ Kim Minh cho biết.

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Quàng cảnh hội nghị
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Đắk Lắk kết nối KOL xây dựng "Niềm tin số"

VOV.VN - Trong bối cảnh tin giả, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, chiều 29/7, Công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm và ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số". Mô hình hướng tới kết nối những người có sức ảnh hưởng để lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường số an toàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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Đắk Lắk kết nối KOL xây dựng "Niềm tin số"

Đắk Lắk kết nối KOL xây dựng "Niềm tin số"

VOV.VN - Trong bối cảnh tin giả, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, chiều 29/7, Công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm và ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số". Mô hình hướng tới kết nối những người có sức ảnh hưởng để lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường số an toàn.

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