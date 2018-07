Kon Tum: Mưa ròng rã 1 tháng gây lở đất chia cắt các tuyến tỉnh lộ

Đặc biệt, tại huyện Sa Thầy, một trong hai tuyến đường đến xã biên giới Mô Rai là tỉnh lộ 674 đã bị gián đoạn hoàn toàn bởi hàng chục nghìn m3 đất đá sạt xuống từ ta luy dương. Tình trạng sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 674 nối từ trung tâm huyện Sa Thầy đến xã biên giới Mô Rai xảy ra từ ngày 6-16/7. Nguyên nhân được xác định là do trên địa bàn huyện liên tục có mưa lớn kéo dài.

Mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn.

Cùng với đó 36km tỉnh lộ 674 lại mới được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây hơn 6 tháng nên địa chất chưa ổn định. Hiện tại vị trí sạt lở nặng nhất dài khoảng 300m, đoạn từ km 10+500 đến km 10+800 với khoảng 40.000m3 đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Mất hơn 3 tiếng đồng hồ tìm cách vượt điểm sạt lở mà không được, nhiều người dân ở làng K’leng, thị trấn Sa Thầy đành phải về lại trung tâm huyện, đi đường vòng dài hơn hàng chục km và đường rất khó đi để vào xã Mô Rai làm cỏ mì.

Anh A Toanh, một người dân cho biết: “Tôi đi làm bên Mô Rai thuê đất bên Mô Rai trồng mì. Tôi đi từ 8 giờ không qua được dốc giờ phải quay về. Chắc cũng hơn một tuần rồi đấy. Đoạn đường này trước đây cũng từng bị sạt lở thế này rồi. Đi đường vòng xuống thì dễ hơn mà lên dốc thì không nổi. Đây là điểm khó khăn nhất”.

Trước tình trạng sạt lở ách tắc xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 674, chính quyền và Phòng chuyên môn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã huy động 3 máy đào cùng nhiều xe tải khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, trời vẫn tiếp tục mưa nên công tác khắc phục rất chậm và nguy hiểm.

Nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra do trời còn mưa

Để an toàn cho người tham gia giao thông, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân đi đường vòng sang tỉnh lộ 675 qua Quốc lộ 14C vào xã Mô Rai, đồng thời cho cắm các biển cảnh báo trước các vị trí sạt lở. Trước thông tin về việc chậm khắc phục thông tuyến đường này, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, do tình hình mưa liên tục không đảm bảo an toàn nên có xảy ra sự chậm trễ.

“Đã xảy ra trường hợp khi xe tải tới thu dọn đất đá sạt lở để đổ vào bãi thải thì một xe bị tụt xuống dưới chân đồi. Cho nên, trong tình hình này, các đơn vị được huy động đến để thông tuyến đã xin chờ mưa dứt rồi tiến hành dọn thông tuyến. Dứt mưa lúc nào chúng tôi sẽ tập trung tổng lực để khắc phục sớm nhất”, ông Nguyễn Hữu Thạnh khẳng định./.